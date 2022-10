Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - L'Italia chiamò: Rocket Girls d'oro! Rivivi la gioia del podio

MONDIALI PARIGI - Arriva una medaglia d’oro meravigliosa in chiusura della seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2022 in quel di Saint-Quentin-en-Yvelines per la Nazionale italiana: non ci sono riusciti gli uomini, ma a portare in alto la bandiera tricolore ci pensano le donne dell’inseguimento a squadre.

