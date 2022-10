Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - L'upset è servito! Australia oro nel Team Sprint, Olanda KO

MONDIALI PARIGI - Vince l’Australia in una finale tiratissima! 41.600 per gli oceanici, che resistono al ritorno negli ultimi 250 metri dell’Olanda che ferma il cronometro in 41.643!

00:03:21, 12 minuti fa