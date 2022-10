Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - Sorrisi e applausi: fantastico argento di Rachele Barbieri. Rivivi il podio

MONDIALI PARIGI - Da Letizia Paternoster a Rachele Barbieri. Non è arrivato l’oro, strepitoso della trentina lo scorso anno a Roubaix, ma ai Mondiali di ciclismo su pista 2022 in quel di Saint-Quentin-en-Yvelines c’è la seconda medaglia d’argento giornaliera per la nazionale tricolore, agguantata nell’eliminazione.

00:00:31, un' ora fa