Ore 19:59 - Giappone squalificato

Il terzetto composto da Nagasako, Ota e Obara si era piazzata al 2° posto provvisorio dietro all'Australia, ma è stata appena squalificata dopo la partenza falsa. Giappone che ha gareggiato un po' di tempo fa, ma ora dopo i vari replay è arrivata la decisione di squalificarla.

Ore 19:55 - L'Italia scende all'8° posto

Australia davanti a Giappone, Cina e Canada. Mancano ancora Polonia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi. L'Italia scivola all'8° posto e quindi sa che non può entrare al primo turno. Poco male, era un debutto per noi e il 44''558 è stato un tempo importantissimo per Napolitano, Bianchi e Tugnolo. Anche perché è il record italiano nella disciplina.

Napolitano, Bianchi e Tugnolo firmano il record italiano nella Sprint

Ore 19:50 - L'Australia ci crede?

41''896 per Hoffman, Richardson e Cornish che portano l'Australia in testa. Beh i Paesi Bassi sono avvisati...

Ore 19:37 - Italia per ora 3a

Sono scese in pista 6 Nazionali su 17. L'Italia resta al 3° posto col tempo di 44''558, dietro solo a Cina e Colombia.

Ore 19:17 - Sotto i 45'' per il trio azzurro

44''558 il tempo del terzetto azzurro. Buon tempo, ma vediamo ora il riferimento contro i nostri avversari.

Napolitano, Bianchi, Tugnolo durante la Team Sprint maschile - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Ore 19:16 - Comincia la Team Sprint maschile

Parte proprio l'Italia maschile con Napolitano, Bianchi e Tugnolo.

Ore 19:15 - Le qualificate della Team Sprint femminile

In questa gara non c'è una squadra italiana, ma ecco le squadre qualificate al primo turno.

Germania 46''573;

Paesi Bassi 46''643;

Gran Bretagna 46''986;

Cina 47''175;

Francia 47''624;

Polonia 47''746;

Giappone 48''709;

Canada 48''730;

Ore 18:25 - Comincia la sessione serale

Si riparte a Parigi. Si riparte con le qualificazioni della Team Sprint femminile e della Team Sprint maschile. Noi finalmente avremo un trio di uomini con Matteo Bianchi, Davide Napolitano e Stefano Moro (che non è parente di Manlio). Vedremo cosa riusciremo a combinare. Un buon punto di partenza in vista di Parigi 2024.

Ore 17:10 - L'Italia affronterà la Francia per la finale

Ecco i migliori tempi

Gran Bretagna 3'48''092;

Italia 0''151;

Francia 0''753;

Nuova Zelanda 1''406;

Danimarca 1''547;

Australia 2''252;

Germania 4''240;

Belgio 4''388;

Ore 17:05 - Francia dietro a Gran Bretagna e Italia

3'48''845 per la Francia di Tabellion, Denis, Ermenault e Lafargue che paga 0''753 dalla Gran Bretagna che vince queste qualifiche. Nel mezzo l'Italia che affronterà proprio la Francia in semifinale per l'accesso alla finale.

16:59 - Italia dietro alla Gran Bretagna

L'Italia di Lamon, Milan, Moro e Ganna chiude col tempo di 3'48''243 e resta dietro la Gran Bretagna per 0''151. Resta solo la Francia.

Ore 16:54 - Adesso tocca all'Italia

Pronti in pista Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e, la sorpresa, Manlio Moro.

Ore 16:52 - Gran Bretagna in testa

Vernon, Woods, Bigham e Hayter fermano il crono in 3'48''092 e fanno segnare il nuovo miglior tempo in attesa di Italia e Francia.

Ore 16:43 - Danimarca dietro alla Nuova Zelanda

Anche la Danimarca resta dietro al tempo della Nuova Zelanda, anche se si avvicina. I due Hansen, Pedersen e Bevort a 0''141 dai neozelandesi.

Ore 16:31 - Occhio alla Gran Bretagna

Dopo la Germania, tocca alle 4 più forti: Danimarca, Gran Bretagna, Italia e Francia. Occhio alla Gran Bretagna composta da Wood, Vernon, Hayter e Bigham. Bigham appena scalzato da Filippo Ganna per il record dell'ora.

Ore 16:27 - Australia dietro la Nuova Zelanda

Alto il ritardo del quartetto australiano che paga 0''846 rispetto alla Nuova Zelanda che mantengono ancora il miglior tempo in queste qualifiche (3'49''498).

Ore 16:20 - Il quartetto italiano composto da...

Ricordiamo che, a differenza del quartetto titolare, almeno per questo turno di qualificazione mancherà Simone Consonni. Turno di riposo per il pistard bergamasco che verrà sostituito dal giovane Manlio Moro. Con lui Milan, Lamon e Filippo Ganna, regolarmente in campo dopo il record dell'ora tentato e realizzato lo scorso sabato.

Ore 16:17 - Alto il tempo della Svizzera

3'53''532 il tempo degli elvetici guidati da Imhof. Svizzera solo 4a alle spalle di Nuova Zelanda, Belgio e Giappone.

Ore 16:02 - Nuova Zelanda nuovo miglior tempo

3'49''498 della Nuova Zelanda con il quartetto composto da Kergozou, Stewart, Sexton e Aaron Gate. Un primo tempo di riferimento anche per l'Italia.

Ore 15:45 - Stati Uniti sotto la Cina

La Cina è la prima Nazionale a scendere sotto i 4' nel maschile. 3'57''565 il tempo di Sun, Li, Yang e Zhang. Gli Stati Uniti fanno invece 4'01''660. Da ricordare che nel trenino USA manca però Ashton Lambie che, a sorpresa, non parteciperà ai Mondiali.

Ore 15:27 - E adesso tocca agli uomini

Già iniziata la sessione di qualificazione per l'inseguimento a squadre maschile. L'Italia sarà il penultimo team a partire col quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro. Consonni fa il panchinaro in questo caso.

Ore 15:24 - Italia al turno successivo col miglior tempo

L'Italia si qualifica quindi alle semifinali col miglior tempo di giornata. Semifinali che si disputeranno domani per l'inseguimento a squadre femminile. Ecco i migliori tempi:

Italia 4'11''011;

Gran Bretagna +2''106;

Francia +2''414;

Australia +4''162;

Germania +5''890;

Paesi Bassi +6''759

Ore 15:23 - Germania solo 5a

Brauße, Teutenberg, Reissner e Kröger hanno fermato il crono in 4'16''901. Altissimo il tempo se rapportato alle azzurre che hanno comandato queste qualificazioni.

Ore 15:16 - Italia davanti nettamente

Abbassato notevolmente il miglior tempo e ci pensano le nsotre Fidanza, Consonni, Balsamo e Guazzini. 4'11''005 il tempo dell'Italia. Manca solo la Germania.

Ore 15:11 - E adesso tocca Italia

Al via l'Italia femminile. Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza le nostre ragazze che proveranno a dare fastidio alla Germania campione in carica.

Ore 15:10 - Gran Bretagna balza in testa

La Gran Bretagna di Evans, Barker, Archibald e Knight chiude col tempo di 4'13''117 e si porta in testa con 0''308 di vantaggio sulla Francia.

Ore 14:47 - Australia dietro alla Francia

Solo 2° posto provvisorio per l'Australia della Baker e della Manly (a completare il quartetto ci sono Moran e Plouffe). 4'15''173 per loro.

Ore 14:45 - Manca poco per l'Italia

Tocca ad Irlanda, Canada e Gran Bretagna e poi sarà il turno delle due Nazionali più forti. Italia e Germania. Ricordiamo il quartetto dell'Italia composto da Balsamo, Consonni, Fidanza e Guazzini.

Ore 14:35 - Francia in testa

Ecco il primo dato di riferimento per Italia e Germania. La Francia balza in testa con il tempo di 4'13''425 col quartetto composto da Copponi, Fortin, Berteau e Borras.

Ore 14:25 - Stati Uniti dietro

4'19''119 il tempo delle statunitensi guidate dalla Valente. Stati Uniti che si piazzano al 2° posto provvisorio alle spalle dei Paesi Bassi.

Ore 14:05 - In testa ci sono i Paesi Bassi

4'17''770 per i Paesi Bassi che si piazzano in testa. Il primo riferimento veramente importante arriverà col quartetto statunitense, con la presenza di Jennifer Valente. A seguire la Francia della Copponi.

Ore 13:50 - Alto il tempo della Spagna

4'35''662 per il quartetto spagnolo che resta dietro alla Cina. Quartetto composto da Calvo, Escalera, Isasi e Larrarte.

Ore 13:45 - Occhio alla Gran Bretagna

Occhio però anche le britanniche. Il trenino composto dalla Evans, Barker, Knight e, soprattutto, Katie Archibald. La Archibald, tanto per dire, conquistò 4 medaglie agli scorsi Mondiali. Un bronzo nell'inseguimento a squadre, un bronzo nella Madison, l'argento nella Corsa a punti e l'oro nell'Omnium.

Ore 13:35 - Che farà l'Italia?

La Germania è insuperabile e lo sappiamo, ma l'Italia deve confermarsi come la seconda formazione del lotto. L'anno scorso, infatti, raggiunse il 2° posto proprio alle spalle delle teutoniche. Anche l'anno scorso la Paternoster fu impiegata part-time: rispetto al 2021, manca solo Martina Alzini che è stata sostituita da Vittoria Guazzini.

Ore 13:30 - Si parte con l'inseguimento a squadre femminile

Al via i Mondiali di ciclismo su pista dal velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, lo stesso che ospiterà le prove su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. E si parte dall'inseguimento a squadre femminile. L'Italia scenderà in campo con Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Non c'è invece Letizia Paternoster che si dedicherà all'inseguimento individuale e alla Corsa ad eliminazione (dove è campionessa del mondo).

