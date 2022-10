Martina Fidanza la prima a conquistare una maglia iridata di Campionessa del mondo. Se nel 2021, van der Duin e la Roberts. Una dimostrazione di superiorità impressionante da parte della classe '99 che non vuole fermarsi qui. La Fidanza è anche impegnata col quartetto femminile dell'inseguimento a squadre e, Come 12 mesi fa, è ancorala prima a conquistare una maglia iridata di Campionessa del mondo. Se nel 2021, a Roubaix, fu una mezza sorpresa , questa volta è qualcosa di più di un'impresa. Era la Campionessa in carica e, pertanto, la più marcata dalle proprie rivali. La bergamasca, però, è stata troppo più forte anche questa volta. Partita all'attacco proprio in conclusione del penultimo giro, ha fatto semplicemente il vuoto lasciandosi alle spalle lae la. Una dimostrazione di superiorità impressionante da parte della classe '99 che non vuole fermarsi qui. La Fidanza è anche impegnata col quartetto femminile dell'inseguimento a squadre e, per come è partita l'Italia nelle qualifiche , si può sognare un altro oro.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Martina Fidanza 12'34'' 2. Maike van der Duin st 3. Jessica Roberts st 4. Lily Williams st 5. Michaela Drummond st 6. Chloe Moran st 7. Lea Lin Teutenberg st 8. Aline Setiz st 9. Maggie Coles-Lyster st 10. Petra Sevcikova st

Cronaca

Prima parte di gara senza sussulti: nessuno ci prova nei primi 30 giri. Martina Fidanza resta molto nascosta per non sprecare energie, occhio però a non perdere posizioni come accaduto su una piccola accelerazione della spagnola Larrarte. Il gruppo si rimescola a 5 giri dal termine e tutti gli scenari restano aperti.

La neerlandese van der Duin cerca un varco sulla destra, ma è bravissima Martina Fidanza a trovare uno spazio poco prima dell'ultimo giro. L'atleta di Ponte San Pietro è lesta a passare in mezzo a due pistard e poi fa il vuoto all'ultimo giro, arrivando in solitaria davanti alla neerlandese van der Duin e alla britannica Roberts.

Dove seguire il Mondiale di ciclismo su pista

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

