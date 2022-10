Rachele Barbieri che, dopo le tre medaglie agli Europei, va subito a segno in questi Mondiali. La classe '97 era scesa in pista nella Corsa ad Eliminazione prendendo il posto di Letizia Paternoster, Jennifer Valente con un attacco nel giro di eliminazione. Una mossa tattica della nostra Rachele che, sapendo di essere battuta dalla Kopecky in volata, ha deciso di sbarazzarsi della Valente per assicurarsi almeno l'argento. Poi, all'Eliminazione successiva, ecco la Kopecky che centra l'oro, il terzo in carriera ai Mondiali (in tre discipline diverse). Dopo un minimo di delusione per l'argento nell'inseguimento a squadre , anche se il 2° posto resta un grande risultato per Ganna e compagni, che dimostrano continuità pur apportando qualche modifica, arriva subito un altro argento a rimpolpare il medagliere azzurro . E ci pensache, dopo le tre medaglie agli Europei, va subito a segno in questi Mondiali. La classe '97 era scesa in pista nella Corsa ad Eliminazione prendendo il posto di la campionessa del mondo in carica , ma che ancora non era al top della condizione dopo l'infortunio patito agli Europei (ci proverà nell'inseguimento individuale). Beh, grande prestazione della Barbieri che elimina gente di qualità come la Calvo, la de Zoete e la Teutenberg, fino ad eliminare la quotatissimacon un attacco nel giro di eliminazione. Una mossa tattica della nostra Rachele che, sapendo di essere battuta dalla Kopecky in volata, ha deciso di sbarazzarsi della Valente per assicurarsi almeno l'argento. Poi, all'Eliminazione successiva, ecco lache centra l'oro, il terzo in carriera ai Mondiali (in tre discipline diverse).

L'ordine d'arrivo

Ciclista Nazione 1. Lotte Kopecky Belgio 2. Rachele Barbieri Italia 3. Jennifer Valente Stati Uniti 4. Lea Lin Teutenberg Germania 5. Mylene de Zoete Paesi Bassi 6. Sophie Lewis Gran Bretagna 7. Tania Calvo Spagna 8. Sarah van Dam Canada 9. Ruby Roseman-Gannon Australia 10. Ally Wollaston Nuova Zelanda

Cronaca

Si parte con una caduta, poi un'altra che elimina 4 atlete. C'è subito grande confusione, ma Rachele Barbieri è bravissima a tenersi nascosta in gruppo evitando rischi inutili. Via via se ne vanno grossi nomi, come quelli della della Wollaston, della Calvo o della de Zoete. Ora non ci sono scuse, bisogna agire, e la Barbieri è ancora brava a tenersi dietro la tedesca Lea Lin Teutenberg.

A quel punto è proprio la Barbieri a partire a caccia del giro, la classe '97 riesce a mettersi alle spalle anche Jennifer Valente. Resta solo Lotte Kopecky ma, in volata, c'è poco da fare contro la belga che centra la sua terza medaglia d'oro in carriera. E tutte in discipline diverse: Madison nel 2017, Corse a punti nel 2021 e Corsa ad Eliminazione nel 2022. Per la Barbieri, comunque, una quarta medaglia tra Europei e Mondiali in questo 2022.

