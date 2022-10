Martina Fidanza e il quartetto femminile. E, a proposito di quartetto, proviamo a tracciare un bilancio di quanto visto nell'inseguimento a squadre. Sia maschile che femminile. L'orizzonte è Parigi 2024 che non è così lontana e abbiamo visto, come al solito in questi casi, luci e ombre. Tante luci dal femminile, considerando che l'Italia del quartetto Siamo già al day 3 di questo Mondiale che deve ancora entrare nel vivo, ma in Italia si è festeggiato dopo le prime due giornate. Due ori e 4 medaglie complessive , inclusi i due ori conquistati dae il quartetto femminile. E, a proposito di quartetto, proviamo a tracciare un bilancio di quanto visto nell'inseguimento a squadre. Sia maschile che femminile. L'orizzonte è Parigi 2024 che non è così lontana e abbiamo visto, come al solito in questi casi, luci e ombre. Tante luci dal femminile, considerando che l'Italia del quartetto mai aveva vinto un titolo iridato . Meno bene il quartetto maschile anche se sempre un argento l'hanno portato a casa i vari Ganna, Milan, Manlio Moro, Consonni e Lamon.

Manlio Moro ci sta eccome nel quartetto

Una delle sorprese che ha lanciato Marco Villa in questo Mondiale è stata la presenza di Manlio Moro nel quartetto. Moro è un corridore che già si era fatto notrare nelle categorie giovanili e nell'inseguimento individuale, ma adesso entra di diritto nelle rotazioni del quartetto in vista di Parigi 2024. L'impressione è che sia andato molto bene e che in questa Nazionale ci sia posto anche per lui. Per il futuro, ma anche per il presente.

Manlio Moro: "Argento? Non ci si accontenta mai, ma non si butta via niente"

Ganna c'è anche se al 60%...

È vero che non era il miglior Filippo Ganna possibile, lo si è visto, dopo le fatiche del record dell'ora. Se fosse stato al 100% poteva concretizzarsi la rimonta sulla Gran Bretagna? Può essere, ma contro i britannici visti a Parigi c'era davvero poco da fare. Anzi, a ben vedere, Ganna ha recitato sempre la parte del leone nelle tre prove dell'inseguimento a squadre. Sarà stato al 60%, ma non è colpa del verbanese se l'Italia non ha conquistato il Mondiale.

Ganna e il quartetto si fermano all'argento: rivivi l’ultimo giro

Bigham è un corridore vero

E dall'altra parte, nella formazione britannica, c'era un certo Dan Bigham. Si è proprio il pistard che fino a settimana scorsa deteneva il record dell'ora prima del tentativo di Ganna. Beh, Bigham è un corridore vero. Non solo per il record dell'ora, e aveva battuto Campenaerts... Aveva già vinto una medaglia ai Mondiali su strada nel 2019, ma in questo Mondiale su pista è stato parte fondamentale, nel quartetto dell'inseguimento a squadre, che ha visto proprio il trionfo della Gran Bretagna. E occhio perché non è finita. Questo Bigham potrebbe dar fastidio anche nell'inseguimento individuale.

Ganna parte soft, ma dopo 75 giri scalza Bigham: il momento del sorpasso

L'Italia femminile punterà all'oro (e sarà favorita) a Parigi 2024

Se l'argento del quartetto maschile ci ha fatto soffrire, l'oro delle ragazze è stato illuminante. Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza - con Martina Alzini come riserva - hanno fatto qualcosa di fantastico. Battute, o meglio, dominate le britanniche con un tempo che è valso anche il record italiano. L'Italia del quartetto femminile sta dimostrando una continuità importante e, se tanto ci dà tanto, la nostra diventa la Nazionale favorita per l'oro a Parigi 2024. Dove sono andate a finire le altre?

Primo storico oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre donne: rivivi la festa

Elisa Balsamo ciclista totale: è lei la nuova Vos?

Nello specifico facciamo un applauso ad Elisa Balsamo. Ancora una volta è determinante nell'economia del quartetto che, questa volta, conquista addirittura la maglia iridata. Elisa Balsamo si conferma ad altissimi livelli in qualsiasi sport inerente al ciclismo. Parliamo di una atleta che è stata Campionessa del mondo su strada, ora anche Campionessa del mondo su pista dopo altri svariati piazzamenti e podi. Visto lo spunto veloce e la duttilità su più terreni, ricorda un po' Marianne Vos. Ci credete anche voi?

Rocket Girls da panico! Oro nell'inseguimento, rivivi l'arrivo

Spettacolosa Martina Fidanza! Bis Mondiale nello Scratch

