120 giri tra cadute, tattiche strane e la gara inizialmente neutralizzata per un guasto al sistema di illuminazione. L'non ha schierato la stessa coppia che ha vinto gli Europei , composta da Rachele Barbieri e Silvia Zanardi, ma il ct Villa ha deciso di optare peral fianco della. Una coppia inedita che ha fatto un po' di fatica, inizialmente, a trovarsi tanto che sono arrivati pochissimi punti nei primi sprint. C'è stato un attacco e nient'altro. Potremmo dire la stessa cosa del, ma con il suo attacco hanno guadagnato un giro e 20 punti tali da rovesciare lache aveva dominato fino a quel momento gli sprint. Poi una gran difesa è stata sufficiente per portare a casa una medaglia d'oro. Che stagione, quindi, perche trova un'altra medaglia dal metallo più prezioso dopo l'oro nella Corsa ad Eliminazione ( vinta davanti alla Barbieri ).

L'Australia della Baker e della Manly vince il primo sprint sulla Francia, ma poi escono fuori le transalpine con Fortin e Copponi che provano a fare il vuoto andando a punti in ogni volata successiva. L'Italia fatica a fare punti, invece, anche se prima del sesto sprint parte l'attacco di Barbieri e Consonni che anticipano il gruppo. Occhio a questi attacchi da lontano e, probabilmente, l'Italia ha dato uno spunto al Belgio della Kopecky e della Bossuyt. E così fanno, con la Kopecky che lancia l'attacco che viene definito dalla Bossuyt. 20 punti secchi e il Belgio sorpassa così la Francia che aveva dominato fino a quel momento. Nel finale la Francia ci riprova, la Danimarca cerca di conquistare un giro, ma il Belgio amministra e conquista un fantastico oro.

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.