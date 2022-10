Matteo Bianchi che si è qualificato per la finalissima del chilometro da fermo col 2° tempo. Si sperava, effettivamente, di vederlo tra i primi 8 delle qualifiche Hoogland. Il classe 2001 è stato infatti il primo dei terresti contro un Hoogland molto arrabbiato dopo gli argenti conquistati nella Team Sprint e nella Sprint maschile. Il 59''460 fatto registrare in qualifica è anche il nuovo record italiano dopo il Grande prestazione diche si è qualificato per la finalissima del chilometro da fermo col 2° tempo. Si sperava, effettivamente, di vederlo tra i primi 8 delle qualifiche dopo l'argento agli Europei , ma è stata una sorpresa per tutti vederlo al 2° posto a +1''166 da. Il classe 2001 è stato infatti il primo dei terresti contro un Hoogland molto arrabbiato dopo gli argenti conquistati nella Team Sprint e nella Sprint maschile. Il 59''460 fatto registrare in qualifica è anche ildopo il record italiano stampato anche nella Team Sprint di due giorni fa.

Ad

Gli 8 qualificati

Ciclismo su Pista Il Medagliere dei Mondiali: Italia in testa dopo il day 2 IERI ALLE 02:39

Ciclista Tempo 1. Jeffrey Hoogland 58''294 2. Matteo Bianchi +1''166 3. Melvin Landerneau +1''255 4. Maximilian Dörnbach +1''456 5. Yuta Obara +1''502 6. James Hedgcock +1''586 7. Nick Kergozou +1''636 8. Alejandro Martínez +1''644

Niente da fare, invece, per Davide Boscaro che chiude col 19° posto col tempo di 1'01''276 e quindi con più di 1'' di ritardo dall'8° posto utile per la qualificazione alla finale. Finalissima in programma a partire dalle 20 su Eurosport 1 e Discovery+.

Dove seguire i Mondiali di ciclismo su pista in diretta tv e live streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Spettacolosa Martina Fidanza! Bis Mondiale nello Scratch

Mondiali Quanto si guadagna a diventare Campioni del mondo? Il montepremi 12/10/2022 ALLE 01:58