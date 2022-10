Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi 2022 - Comincia la Madison e c'è subito una caduta: a terra anche Aaron Gate

MONDIALI PARIGI - Occhio alle cadute nella Madison e il neozelandese Aaron Gate finisce per terra dopo pochi giri buttato giù dal canadese Bilic. Gate è rientrato in corsa, ma la Nuova Zelanda non ha combinato nulla.

00:00:30, un' ora fa