Dopo l'oro, e il record del mondo, di Filippo Ganna è già tempo di pensare al day 4. Il Mondiale di Parigi sta già per terminare, ma arrivano importanti per debutti per la Nazionale italiana. In primis quello di Elia Viviani che alla vigilia della Corsa ad Eliminazione, dove cercherà di confermarsi Campione del mondo, farà anche l'Omnium per testarsi. Anche se il sogno medaglia è sempre vivo per lui. Giornata intensa tra la Madison femminile, il ct Villa ha optato per la coppia Barbieri-Consonni, e l'inseguimento individuale femminile. Tenta il colpo Vittoria Guazzini, ma ci sarà anche la nostra Letizia Paternoster, di ritorno dall'infortunio agli Europei. Programma che si apre con la 500 metri da fermo, con una Miriam Vece a caccia di riscatto.

Dove seguire i Mondiali di ciclismo su pista in diretta tv e live streaming

Dalla Paternoster a Viviani: le speranze di medaglia nel day 4

Miriam Vece ci riprova. Dopo aver deluso nella Sprint femminile, con l'eliminazione già ai sedicesimi di finale, la cremasca si rimette in gioco nei 500 metri da fermo. La sua disciplina preferita, considerando che ha conquistato un bronzo mondiale a Berlino nel 2020 e un bronzo europeo proprio quest'anno a Monaco di Baviera. Ci riproverà.

Fa il suo debutto nel Mondiale Elia Viviani. Il corridore veronese ha come grande obiettivo la Corsa ad Eliminazione, di cui è Campione del mondo in carica, ma si testerà proprio nelle quattro prove dell'Omnium. Possibilità di medaglia? Mai lasciare fuori Viviani dalla corsa per il podio, ma la concorrenza sarà importante tra il campione del mondo Ethan Hayter a Aaron Gate. Da Gavin Hoover a Benjamin Thomas.

Scatta anche l'inseguimento individuale femminile. L'Italia schiererà due carte: fa il suo debutto a questo Mondiale Letizia Paternoster dopo il brutto incidente patito agli ultimi Europei. Ancora non è al top della condizione, tanto che i medici e i tecnici della Nazionale hanno deciso di schierarla solo in questa prova perché senza la possibilità di avere contatti con le avversarie. Poi ci sarà Vittoria Guazzini che se avrà la condizione palesata nell'ultimo mese tra inseguimento a squadre e cronometro su strada (è campionessa del mondo Under 23), può davvero ambire al bersaglio grosso. E le tedesche? È vero che non c'è più la Brennauer, ma restano in gruppo Franziska Brauße e Mieke Kröger che hanno tanta voglia di riscatto dopo la pessima figura nell'inseguimento a squadre.

Nel pre serata c'è anche la Madison femminile. Ovviamente in campo Rachele Barbieri dopo l'oro europeo, ma la classe '97 non correrà insieme a Silvia Zanardi. Il ct Villa ha deciso di affiancarle Chiara Consonni, testando così più coppie per individuare la meglio assortita in vista di Parigi 2024. Sarà una Madison molto strana: non c'è più la coppia Wild-Pieters, non c'è la Archibald, la Copponi è senza la Le Net. Difficile individuare la coppia favorita. Anche se le neerlandesi sembrano essere cadute in piedi schierando il duo van der Duin-Raaijmakers. E occhio alle danesi Dideriksen-Leth e le australiane Baker-Manly. Ci prova anche il Belgio con la solita Kopecky che sarà in affiancata dalla Bossuyt.

Il programma di sabato 15 ottobre

12:00 - 500 metri da fermo: qualificazioni [Miriam Vece];

12:30 - Sprint maschile: qualificazioni;

13:17 - Omnium maschile: Scratch [Elia Viviani];

13:40 - Sprint maschile: 16esimi di finale;

14:18 - Inseguimento individuale femminile: qualifiche [Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster];

15:21 - Sprint maschile: ottavi di finale;

15:40 - Omnium maschile: Tempo Race [Elia Viviani];

----

17:30 - 500 metri da fermo: finali [ev. Miriam Vece];

17:52 - Sprint maschile: quarti di finale;

18:10 - Madison femminile [Rachele Barbieri e Chiara Consonni];

18:51 - Omnium maschile: Elimination Race [Elia Viviani];

19:41 - Inseguimento individuale femminile: finali [ev. Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster];

20:02 - Omnium maschile: Point Race [Elia Viviani]

