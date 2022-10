Saint-Quentin-en-Yvelines, nello stesso velodromo dove si terranno le gare in programma alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Italia a caccia di conferme dopo i 4 ori e le 10 medaglie complessive conquistate Marco Villa ha presentato la lista di convocati: oltre ai soliti nomi, dentro anche qualche giovane a fare esperienza proprio in vista di una possibile crescita verso Parigi 2024. E, soprattutto, Miriam Vece ha finalmente compagnia. Era l'unica sprinter azzurra, ma da qualche mese il vento è cambiato e abbiamo anche dei velocisti azzurri che cercheranno di mettersi in mostra nelle discipline della velocità. Dentro, ovviamente, anche Filippo Ganna che, dopo È tutto pronto per i Mondiali di ciclismo su pista di, nello stesso velodromo dove si terranno le gare in programma alle Olimpiadi 2024 di Parigi.a caccia di conferme dopo i 4 ori e le 10 medaglie complessive conquistate nella passata rassegna di Roubaix . Il ctha presentato la lista di convocati: oltre ai soliti nomi, dentro anche qualche giovane a fare esperienza proprio in vista di una possibile crescita verso Parigi 2024. E, soprattutto,ha finalmente compagnia. Era l'unica sprinter azzurra, ma da qualche mese il vento è cambiato e abbiamo anche dei velocisti azzurri che cercheranno di mettersi in mostra nelle discipline della velocità. Dentro, ovviamente, ancheche, dopo il nuovo Record dell'ora conquistato a Grenchen , cerca ben due medaglie d'oro nell'inseguimento. Il verbanese vuole tornare sul tetto del mondo nell'inseguimento individuale, ma occhio al connazionale Jonathan Milan

Da Ganna a Milan: tutti i convocati

Filippo Ganna e Jonathan Milan proveranno a soffiare il titolo al baffuto Ashton Lambie (che ha anche il record del mondo). C'è sempre, però, il capitano Elia Viviani che cerca il bersaglio grosso nell'Omnium e nella Corsa ad eliminazione, oltre a comporre la squadra di Madison con Consonni e Scartezzini. Ma abbiamo anche delle sorprese. Finalmente ci sarà una Team Sprint maschile con Matteo Bianchi, Stefano Moro e Daniele Napolitano. Azzurri che ci proveranno anche nel chilometro a cronometro con Bianchi, Lamon e Boscaro.

Matteo Bianchi - Team Sprint, Chilometro a cronometro;

Davide Boscaro - Scratch, Chilometro a cronometro;

Simone Consonni - Inseguimento a squadre, Omnium, Madison;

Matteo Donegà - Corsa a punti;

Filippo Ganna - Inseguimento a squadre, inseguimento individuale;

Francesco Lamon - Inseguimento a squadre, Chilometro a cronometro;

Jonathan Milan - Inseguimento a squadre, inseguimento individuale;

Manlio Moro - Inseguimento a squadre;

Stefano Moro - Team Sprint;

Daniele Napolitano - Team Sprint;

Mattia Pinazzi - Scratch;

Davide Plebani - Inseguimento individuale;

Michele Scartezzini - Madison, Corsa a punti, Eliminazione;

Matteo Tugnolo - Team Sprint;

Elia Vivivani - Omnium, Madison, Eliminazione;

Da Paternoster a Zanardi: tutte le convocate

Nel femminile grande ritorno di Letizia Paternoster dopo il brutto infortunio patito agli Europei. La ciclista di Cles non dovrebbe gareggiare nell'inseguimento a squadre, dedicandosi solo all'inseguimento individuale e alla Corsa ad eliminazione di cui è campionessa del mondo. Abbiamo anche un'altra campionessa del mondo che sfoggerà la sua maglia iridata, ovvero Martina Fidanza che cercherà di confermarsi nello Scratch, oltre a sfidarsi lei stessa nel chilometro a cronometro. Occhi anche su Rachele Barbieri che ci proverà in 4 discipline, dopo le 4 medaglie agli Europei. E ancora la Campionessa del mondo Under 23 a cronometro, Vittoria Guazzini, che cerca fortuna nell'inseguimento individuale, senza dimenticare Silvia Zanardi che ci proverà nella Madison e nella Corsa a punti.

Martina Alzini - Inseguimento a squadre, Inseguimenti individuale, Corsa a punti;

Elisa Balsamo - Inseguimento a squadre, Omnium;

Rachele Barbieri - Omnium, Madison, Scratch, Eliminazione;

Chiara Consonni - Inseguimento a squadre, Madison;

Martina Fidanza - Inseguimento a squadre, Scratch, Chilometro a cronometro;

Vittoria Guazzini - Inseguimento a squadre, Inseguimento individuale;

Letizia Paternoster - Inseguimento individuale, Eliminazione;

Miriam Vece - Sprint, Chilometro a cronometro;

Silvia Zanardi - Madison, Corsa a punti;

Dove seguire i Mondiali di pista in tv e live streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

