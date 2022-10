Filippo Ganna in quest'ultima settimana. Sabato 8 ottobre fa la storia, completando la distanza di 56,792 km in un'ora, facendo segnare 3'59''636), quella dell'inseguimento individuale, della quale diventa nuovo Campione del mondo. Insomma, una settimana bella tosta e impegnativa, ma anche piena di soddisfazioni. In pochi ci credevano e, forse, anche lui era un po' titubante dopo avere avuto una parte centrale della stagione non rassicurante sul piano fisico. Era uscito male dal Tour, agli Europei non aveva sfondato, così come ai Mondiali su strada dove, in Australia, Una settimana da Dio. No, non stiamo recensendo il film del 2003 con protagonista Jim Carrey, ma facciamo due riflessioni su quanto accaduto ain quest'ultima settimana. Sabato 8 ottobre fa la storia, completando la distanza diin un'ora, facendo segnare il nuovo record in pista . Poi scattano i Mondiali di ciclismo su pista e, venerdì 14 ottobre, realizza il nuovo record del mondo sulla distanza dei 4 km ), quella dell'inseguimento individuale, della quale diventa nuovo Campione del mondo. Insomma, una settimana bella tosta e impegnativa, ma anche piena di soddisfazioni. In pochi ci credevano e, forse, anche lui era un po' titubante dopo avere avuto una parte centrale della stagione non rassicurante sul piano fisico. Era uscito male dal Tour, agli Europei non aveva sfondato, così come ai Mondiali su strada dove, in Australia, ha perso il titolo di Campione del mondo a cronometro. La verità è una sola: anche Filippo Ganna è umano e non si può vincere sempre. Ma questi insuccessi sono stati i mattoni per costruire un nuovo ciclo e una nuova storia. Titolo mondiale dell'inseguimento individuale, argento nell'inseguimento a squadre e due record del mondo. Suona bene?

Da un record all'altro: la settimana da Dio di Ganna

Una settimana da ricordare per Ganna. L'8 ottobre ha piallato tutti, da Dan Bigham che vantava il precedente record dell'ora, fino a Chris Boardman che deteneva il vero record anche se mai ufficializzato dall'UCI. Il 14 ottobre ha ancora messo in fila tutti. Questa volta nell'inseguimento individuale, battendo in finale il connazionale Jonathan Milan. Un tripudio quello per Ganna che è riuscito anche a portare a casa il nuovo record del mondo della specialità. Un 3'59''636 che abbassa il tempo di Ashton Lambie ma che, soprattutto, sarà difficile da superare nel corso delle prossime settimane. Un aiuto l'ha dato la bici, la super Pinarello Bolide F HR 3D (tutti i dettagli della sua bici), ma è stato anche Ganna a ritrovare quel colpo di pedale che sembrava aver perso fino all'altro giorno.

5 volte Campione del mondo nell'inseguimento

E con questo successo, Filippo Ganna centra il quinto titolo iridato in carriera nella specialità dell'inseguimento individuale. Il 3° posto dello scorso anno aveva fatto male, dopo tre vittorie consecutive. Nel 2022 è arrivato però il pokerissimo, con Ganna che diventa il più vincente nella storia della disciplina. 5 ori per l'azzurro che stacca così Hugh Porter rimasto, per così dire, a quota 4. Per medaglie complessive nell'inseguimento, in testa ci rimane l'altro italiano Leandro Faggin con 9, ma Ganna avrà ancora anni davanti a sé per aumentare il conto delle medaglie iridate. È già a 7, contando solo l'individuale...

I più titolati nell'inseguimento individuale

Corridore Titoli di campione del mondo 1. Filippo Ganna 5 2. Hugh Porter 4 3. Leandro Gattin 3 3. Guido Messina 3 3. Bradley Wiggins 3 3. Roger Rivière 3 3. Robert Banko 3 3. Hans-Henrik Orsted 3

Dal Tour ai Mondiali (su strada): anche Ganna è un umano

E arriviamo alla morale di questa mini riflessione. Vedendo il Ganna di un mese fa, è totalmente diverso, non c'è che dire. Al Mondiale su strada - va bene che non si può sempre vincere - è arrivato 7° nella cronometro. La sua specialità, a quasi 1' da Tobias Foss . Un po' troppo per uno come Ganna che le crono se le mangia e ne ha perse pochissime. Ma è stato proprio il trend ad essere negativo dal Tour in poi. Il Tour non è il Giro e ti lascia più segni nelle gambe, con Ganna che non ha mai trovato la condizione giusta su strada. Lo abbiamo visto agli Europei e ai Mondiali. Poi la rinascita, proprio a settembre, a ravvivare il verbanese. E il resto lo conosciamo. Diciamo che Ganna, semplicemente, è e resta un umano. Anche se un Super umano.

I risultati di Ganna nelle crono nel 2022

Crono competizione Piazzamento Étoile de Bessèges 1° Tour de la Provence 1° UAE Tour 2° Tirreno-Adriatico 1° Giro del Delfinato 1° Campionati nazionali italiani 1° Crono Tour - Copenaghen 4° Crono Tour - Rocamadour 5° Europei 3° Giro di Germania 1* Mondiali 7°

