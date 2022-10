Ganna e Milan che si potrebbero ritrovare uno contro l'altro in finale, con Elisa Balsamo cercare l'oro anche nell'Omnium. È un altro giorno di corse a Parigi e, dopo 4 medaglie conquistate finora, la spedizione azzurra vuole rimpinguare il suo medagliere . Dopo l'inseguimento a squadre, con l'Italia femminile che ha conquistato il suo primo storico oro in un Mondiale , tocca all'inseguimento individuale. È il giorno degli uomini conche si potrebbero ritrovare uno contro l'altro in finale, con Ganna che continua il suo Mondiale nonostante qualche voce di ritiro antiicpato. È anche il giorno del km da fermo con due italiani in campo, mentre vedremocercare l'oro anche nell'Omnium.

Dove seguire i Mondiali di pista in tv e live streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Da Balsamo alla sfida Ganna-Milan: le speranze di medaglia del day 3

La giornata parte con le qualifiche del km da fermo. Non abbiamo grandi chance di medaglia, anche perché non è una gara in cui l'Italia ha grande tradizione nell'ultimo ventennio. Il ct Marco Villa ha fatto però un lavoro importante negli ultimi mesi e farà provare la disciplina a Matteo Bianchi e Davide Boscaro, uno che potrebbe diventare elemento interessante per il quartetto dell'inseguimento a squadre un giorno.

Dopo partirà l'Omnium femminile. Spazio ad Elisa Balsamo che lo scorso anno a Roubaix chiuse al 3° posto alle spalle di Archibald e Kopecky. Sarà ancora sfida tra loro tre, con la Balsamo che è parsa in ottima condizione nelle due giornate precedenti, nelle prove dell'inseguimento a squadre. Obiettivo minimo una medaglia... Ma l'oro è uno scenario molto credibile.

Filippo Ganna, già vincitore di 4 titoli mondiali nella disciplina, dall'altra Jonathan Milan che affrontò proprio Lambie lo scorso anno a Roubaix. La serata comincerà con le finali dell'inseguimento maschile. La speranza è quella di vedere una finale tutta italiana, vista l'assenza di Ashton Lambie , il Campione del mondo in carica. Da una parte c'è, già vincitore di 4 titoli mondiali nella disciplina, dall'altrache affrontò proprio Lambie lo scorso anno a Roubaix.

Il programma di venerdì 14 ottobre

14:30 1 km da fermo maschile - Qualifiche [Bianchi, Boscaro];

15:05 Omnium femminile - Scratch [Elisa Balsamo];

15:23 Inseguimento individuale maschile - Qualifiche [Ganna, Milan];

16:50 Omnium femminile - Tempo Race [Elisa Balsamo];

------

18:32 Corsa a punti maschile [Michele Scartezzini];

19:24 Sprint femminile - semifinale;

19:34 Omnium femminile - Elimination Race [Elisa Balsamo];

20:00 1 km da fermo maschile - finale [ev. Bianchi, Boscaro];

20:36 Inseguimento a squadre maschile - finale [ev. Ganna e Milan];

20:51 Sprint femminile - finale;

21:01 Omnium femminile - Corsa a punti [Elisa Balsamo];

