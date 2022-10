Elisa Balsamo che, dopo Lotte Kopecky a sua volta è parsa sottotono dopo Jennifer Valente, campionessa olimpica dell'Omnium, che costruisce la sua vittoria imponendosi nello Scratch prima e nella Corsa ad Eliminazione poi. Niente da fare perche, dopo un fantastico oro nell'inseguimento a squadre femminile, non riesce a confermarsi anche nell'Omnium, una prova che le aveva regalato la medaglia di bronzo 12 mesi fa. Ma gli sforzi profusi nel quartetto si sono fatti sentire, così comea sua volta è parsa sottotono dopo l'oro nella Corsa ad eliminazione . Ne ha approfittata, campionessa olimpica dell'Omnium, che costruisce la sua vittoria imponendosi nello Scratch prima e nella Corsa ad Eliminazione poi.

Nella Tempo Race è emersa invece la neerlandese Maike van der Duin che, a sua volta, ha collezionato i punti per conquistare almeno l'argento. Molto bene anche la portoghese Maria Martins, mentre nella Corsa ad eliminazione proprio la Balsamo aveva provato a rimontare qualcosina. Rimonta però incompiuta nella Corsa a punti finale. La Valente si difende egregiamente e non lascia spazio a tentativi altrui. L'unica che ci prova è la Kopecky che guadagna 20 punti con un giro, ma nulla cambia in classifica generale. Valente oro, van der Duin d'argento e Maria Martins di bronzo.

La classifica finale

Ciclista Punti 1. Jennifer Valente 118 2. Maike van der Duin 109 3. Maria Martins 99 4. Maggie Coles-Lyster 97 5. Anita Stenberg 96 6. Lotte Kopecky 93 7. Michaela Drummond 89 8. Clara Copponi 87 9. Amalie Dideriksen 83 10. Elisa Balsamo 80

Balsamo supera Kopecky e poi cede a Valente: rivivi gli ultimi giri

Dove seguire i Mondiali di ciclismo su pista in diretta tv e live streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Spettacolosa Martina Fidanza! Bis Mondiale nello Scratch

