Ve lo ricordate Fausto Coppi? Che domande... Ma oltre ad essere stato un grande corridore su strada ha vinto qualcosina anche su pista. È stato detentore del record dell'ora , per esempio, e ha vinto due titoli mondiali nell'inseguimento individuale ('47 e '49). Il 1947 fu un anno molto particolare perché a sfidarsi per l'oro nell'inseguimento individuale ci furono due italiani: da una partee dall'altra parte, un altro che su strada andò forte, vincendo una Parigi-Roubaix. Da allora non c'è più stato un derby tutto azzurro in finale... Fino ad oggi! Con il miglior tempo in qualifica e il secondo miglior tempo,si sono qualificati per la finalissima . Come Italia, dunque, siamo sicuri di un oro e di un argento che andranno a rimpinguare il nostro medagliere