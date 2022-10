Quando vieni da un altro pianeta riesci a fare anche queste cose qui. 7 giorni fa, a Grenchen,aveva stabilito il nuovo record dell'ora in pista , completando la distanza di. Arriva stanco e scarico ai Mondiali di pista? C'erano molti dubbi sul suo rendimento, ma non è mancata la sua qualità sulla pista di Parigi. Il 2° posto nell'inseguimento a squadre dà comunque continuità e, oggi, un nuovo capolavoro. Sfiora il record del mondo sui 4 km in qualifica e ritrova il gusto della finale che aveva saltato a Roubaix. Nella finalissima contropartenza soft, ma poi ha spinto clamorosamente ildella sua Pinarello Bolide F HR 3D ( tutti i dettagli della sua bici ). Vittoria del titolo mondiale già sicuro dopo 3 km, ma con la ciliegina sulla torta del nuovo record del mondo su questa distanza.ad abbassare il 3’59”930 di Ashton Lambie , fatto registrare in altura ad Aguascalientes. Cosa chiedere di più a Ganna? È vero che i Mondiali su strada non erano andati bene, per nulla, ma si è rifatto con gli interessi in questa settimana.