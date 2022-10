L' assenza di Ashton Lambie ci ha spianato la strada. Certo, bisognava stare attenti ai soliti Ivo Oliveira, Imhof e l'ex detentore del record dell'ora Dan Bigham, decisivo per l'oro della Gran Bretagna nell'inseguimento a squadre, mahanno fatto una grande performance in qualifica. Ganna è anche andato vicino al record del mondo di il 3’59”930 di Aguascalientes ), sfiorandolo per 76 centesimi. 2'' più lento Milan che si qualifica però per il secondo anno consecutivo alla finale per l'oro. Era dal 1947 che non piazzavamo due italiani al primo e al secondo gradino del podio in una gara mondiale dell'inseguimento.