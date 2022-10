Italia c'è! Dopo aver fatto registrare Australia. 2''367 il margine dato alle rivali anche se la partenza non è stata tra le migliori a causa di qualche problematica nel 'rilascio' delle pistard da parte dei Commissari in pista. Ci sono state ben due partenze nulle, con un po' di polemica ad aumentare la tensione. Poi, una volta in pista, l'Italia ha dato il meglio di sé raggiungendo la finale per il secondo anno consecutivo. Nel 2021 c'era l'impossibile Germania a sfidarci, campionesse di tutto (del mondo, d'Europa e olimpica). Questa volta c'è la Gran Bretagna che fa un tempo migliore in semifinale, ha Katie Archibald, ma ha speso tanto di più per eliminare la Francia. Italia che, tra l'altro, ha cambiato formazione rispetto al giorno precedente con Martina Alzini che ha preso il posto di Martina Fidanza che ha avuto un turno di riposo L'c'è! Dopo aver fatto registrare il miglior tempo in qualifica nella giornata di mercoledì, il quartetto femminile si ripete anche in semifinale dove batte con facilità l'. 2''367 il margine dato alle rivali anche se la partenza non è stata tra le migliori a causa di qualche problematica nel 'rilascio' delle pistard da parte dei Commissari in pista. Ci sono state ben due partenze nulle, con un po' di polemica ad aumentare la tensione. Poi, una volta in pista, l'Italia ha dato il meglio di sé raggiungendo la finale per il secondo anno consecutivo. Nel 2021 c'era l'impossibilea sfidarci, campionesse di tutto (del mondo, d'Europa e olimpica). Questa volta c'è lache fa un tempo migliore in semifinale, ha, ma ha speso tanto di più per eliminare la Francia. Italia che, tra l'altro, ha cambiato formazione rispetto al giorno precedente conche ha preso il posto diche ha avuto un turno di riposo dopo l'oro nello Scratch

I migliori tempi delle semifinali

Nazionale Tempo Gran Bretagna 4'10''109 Italia 4'11''562 Francia 4'11''329 Australia 4'13''929 Danimarca 4'14''869 Germania 4'15''017

Cronaca

Molto tensione prima della gara con l'Italia che fa registrare due partenze nulle. Non parliamo di false partenze, ovvero quando la pistard parte prima dello start, ma prima la Balsamo poi la Guazzini hanno avuto problemi di 'rilascio' da parte dei Commissari in pista che le hanno, in sostanza, lanciate rischiando di farle cadere. Passata la paura, si parte con l'Australia che prova a mettere subito la freccia. 0''394 il margine che ci viene inflitto dopo 1 km, ma bastano 400 metri fatti bene dalla Balsamo per salire in testa, con le azzurre che chiudono la prima parte di gara in vantaggio di 0''508. Da lì è un crescendo per il quartetto femminile che fa salire il proprio margine a 0''631 dopo 3 km e a 2''367 a gara finita.

Nervosismo in pista, Guazzini si lamenta: "Vai indietro e ti mollano..."

In finale c'è la Gran Bretagna della Archibald che ferma il crono in 4'10''109, il miglior tempo di giornata. Le britanniche fanno fuori la Francia anche se il dispendio energetico è stato sicuramente superiore rispetto alle italiane. Francia e Australia comunque qualificate per la finalina 3°/4° posto, visto che Paesi Bassi e Germania girano con tempi più alti. Resta clamoros il tracollo della Germania che senza la Brennauer è una squadra totalmente diversa.

