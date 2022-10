Italia dell'inseguimento a squadre maschile. Questa volta non riesce la rimontona finale contro una Gran Bretagna che è sempre stata davanti dal primo metro. E ora? Si potranno dire tante cose: che Ganna era stanco Manlio Moro rispetto al più esperto Lamon (Bigham al più quotato Ethan Hayter. I britannici fermano il crono in 3'45''829 e si prendono un oro che mancava dal 2018, c'era già un giovanissimo Ethan Hayter, mentre l'Italia si prende comunque l'argento che vale la 18a medaglia nella storia della competizione per gli azzurri. Italia che va a podio in questa disciplina per il terzo anno di fila. Niente bis iridato per l'dell'inseguimento a squadre maschile. Questa volta non riesce la rimontona finale contro unache è sempre stata davanti dal primo metro. E ora? Si potranno dire tante cose: cheera stanco dopo il record dell'ora , che il ct Villa abbia sbagliato formazione schierando il giovanerispetto al più esperto Lamon ( Moro che era stato però perfetto in semifinale ), ma c'è da dire che questa Gran Bretagna è stata super. Da Wood a Vernon, dall' ex detentore del record dell'oraal più quotato. I britannici fermano il crono ine si prendono un oro che mancava dal 2018, c'era già un giovanissimo Ethan Hayter, mentre l'Italia si prende comunque l'argento che vale la 18a medaglia nella storia della competizione per gli azzurri. Italia che va a podio in questa disciplina per il terzo anno di fila.

Il podio dell'inseguimento a squadre

Nazionale Tempo Gran Bretagna 3'45''829 Italia 3'46''033 Danimarca 3'46''721

Cronaca

L'Italia non parte benissimo, con la Gran Bretagna avanti dopo 1000 metri con un margine di 0''403. Consonni prova a metterci una pezza e rosicchia qualcosina, ma gli azzurri restano dietro di 0''362 dopo 2 km. Si prova comunque a far partire la rimonta, ma all'ultimo km siamo ancora sotto di 0''271. Per Ganna nulla è impossibile, ma contro questa Gran Bretagna è davvero dura migliorare e gli azzurri perdono l'oro per 204 millesimi. Niente titolo, ma gli azzurri salgono comunque sul podio per il terzo anno consecutivo.

A salire sul podio c'è anche la Danimarca che batte nettamente l'Australia nella finalina 3°/4° posto col tempo di 3'46''721, con quasi 2'' di margine sull'Australia. Entrambe erano state ripescate per aver fatto un tempo migliore in batteria rispetto a Francia e Nuova Zelanda che si erano spente in semifinale. Comunque una buona notizia per la Danimarca che ritrova un risultato importante dopo essere naufragata ai Mondiali di Roubaix, scottata dalla sconfitta clamorosa di Tokyo proprio contro l'Italia.

