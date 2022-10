Italia del ct Villa affrontava una Francia agguerrita in semifinale. Un po' per vendicarsi della Benjamin Thomas in più, che era stato risparmiato durante le qualifiche. L'Italia resta invece la stessa: Consonni ancora in panchina e il giovane Manlio Moro ad aprire la scena per Lamon, Milan e Ganna. Sin dal primo km gli azzurri sono avanti ed è stato un continuo crescendo fino a dare ben 3''478 di margine ad una Francia irriconoscibile che finisce fuori anche dal discorso medaglia di bronzo. Azzurri che si qualificano quindi alla finale per riconfermarsi campioni del mondo: dall'altra parte ci sarà la Gran Bretagna di Vernon, Wood, Bigham e Hayter che ha fatto addirittura meglio dell'Italia, fermando il crono in 3'47''057. Dopo aver fatto registrare il secondo miglior tempo in qualifica , l'del ct Villa affrontava unaagguerrita in semifinale. Un po' per vendicarsi della finale persa lo scorso anno a Roubaix e con unin più, che era stato risparmiato durante le qualifiche. L'Italia resta invece la stessa: Consonni ancorae il giovanead aprire la scena per Lamon, Milan e Ganna. Sin dal primo km gli azzurri sono avanti ed è stato un continuo crescendo fino a dare benad una Francia irriconoscibile che finisce fuori anche dal discorso medaglia di bronzo. Azzurri che si qualificano quindi alla finale per riconfermarsi campioni del mondo: dall'altra parte ci sarà ladi Vernon, Wood, Bigham e Hayter che ha fatto addirittura meglio dell'Italia, fermando il crono in

I migliori tempi delle semifinali

Nazionale Tempo Danimarca* 3'46''754 Gran Bretagna 3'47''057 Italia 3'47''203 Australia 3'48''773 Nuova Zelanda* 3'48''920 Francia 3'50''681

*ripescate, si qualificano per la finale 3*/4* posto

Cronaca

C'è subito l'interessante sfida tra Italia e Francia che poteva essere la finale annunciata di questo Mondiale. Dopo 1000 metri sono già gli azzurri a dettare legge con un margine di 186 millesimi. In quel momento la Francia resta in 3 e diventa praticamente impossibile per i transalpini che sono costretti a soccombere: più di 1'' di vantaggio per l'Italia dopo 2 km, si vola quasi a 3'' di margine dopo 3 km. Alla fine l'Italia dà 3''478 di distacco ai 'cugini', riconfermandosi in finale 12 mesi dopo. Questa volta ad affrontare Ganna e soci ci sarà la Gran Bretagna di Vernon, Hayter, Wood e Bigham che surclassano a loro volta la Nuova Zelanda. E sarà una sfida molto interessante, visto che la Gran Bretagna ha girato in 3'47''057, 0''146 meglio degli azzurri.

Il paradosso sta nelle eliminazioni di Francia e Nuova Zelanda. Non entrano nella finalissima, ma non disputeranno neanche la finalina per il bronzo. Nelle due batterie precedenti, infatti, Danimarca e Australia hanno fatto dei tempi migliori battendo rispettivamente Belgio e Germania. Ecco che Danimarca e Australia lotteranno per una medaglia, con Francia e Nuova Zelanda che guarderanno tutto dalla tv.

Dove seguire il Mondiale di ciclismo su pista

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

