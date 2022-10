Il Medagliere dei Mondiali: Italia in testa dopo il day 1

Il clou di questo day 2 saranno le finali dell'inseguimento a squadre. Alle 18.30 tocca all'Italia femminile del quartetto composto da Balsamo, Guazzini, Fidanza e Consonni. Le azzurre affronteranno l'Australia per l'accesso alla finalissima, la gara che chiuderà questa giornata. Nel mezzo i ragazzi del quartetto maschile che cercheranno il secondo oro consecutivo dopo il Mondiale di Roubaix dello scorso anno.

Dopo le qualifiche del Keirin maschile, tocca adesso alla Sprint femminile. Qui abbiamo una nostra rappresentante. Miriam Vece bronzo mondiale nel 2020 nei 500 metri da fermo. Nella velocità è stata campionessa del mondo a Aigle nel 2018, ma nella categoria Under 23.

