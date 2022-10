Premium Ciclismo su pista Mondiali | Saint-Quentin-en-Yvelines 17:20-20:50

Ad

Ore 15:02 - Alto il tempo della Guazzini

Ciclismo su Pista Il Medagliere dei Mondiali: l'Italia è seconda dopo il day 3 13/10/2022 ALLE 02:39

3'27''852 per Vittoria Guazzini che si piazza al 5° posto provvisorio a 8''474 dalla Botha che non è andata tanto lontana dal record del mondo. Intanto Josie Knight si piazza 2a prorio dietro alla Botha. Sarebbe Nuova Zelanda-Gran Bretagna la finale al momento. La Paternoster resiste al 4° posto, ma devono ancora partire le tedesche.

Ore 14:58 - Botha e Plouffe meglio della Paternoster

La neozelandese Bryony Botha ha migliorato il tempo in 3'19''378 e si piazza al primo posto. Al 2° l'australiana Maeve Plouffe con un ritardo di 5''926. Letizia Paternoster scivola al 3° posto provvisorio.

Ore 19:47 - Aspettiamo la Guazzini

Finale tutta azzurra anche nel femminile? Sarà davvero dura. Anche storicamente parlando, l'ultima finale per un'atleta italiana in questa disciplina risale al 1995 quando Antonella Bellutti conquistò l'argento dopo il ko con Rebecca Twigg. Le favorite, comunque, sono le tedesche: Franziska Brauße e Mieke Kröger.

Ore 14:46 - Miglior tempo di Letizia Paternoster

Eccola subito la nostra Letizia Paternoster. 3'25''660 per la classe '99 che realizza il miglior tempo provvisorio. Ha girato 4''713 meglio della van Dam.

Ore 14:41 - Tocca alla Paternoster

Ecco che fa il suo debutto la nostra Letizia Paternoster. Al momento il tempo da battere è il 3'30''373 fatto registrare dalla canadese Sarah van Dam.

Ganna: "Stamattina non volevo neanche correre, avevo bisogno di una vacanza"

Ore 14:30 - Fra poco parte la Paternoster

Già cominciata la qualifica dell'inseguimento individuale femminile. Letizia Paternoster sarà una delle prime ragazze a partire.

Letizia Paternoster durante gli Europei di Monaco di Baviera 2022 Credit Foto Imago

Ore 14:20 - Niente da fare per Miriam Vece nei 500 metri da fermo

Subito eliminata invece Miriam Vece nei 500 metri da fermo, disciplina in cui aveva preso il bronzo agli ultimi Europei. La ragazza di Crema ha chiuso al 17° posto a 1''333 da Emma Hinze che ha realizzato il miglior tempo in 32''968. Qualificate alla finale anche Kouamé, Clonan, van der Wouw, Bayona Pineada, Mitchell, Guo e Lamberink.

Ore 14:15 - Ecco la classifica provvisoria dell'Omnium

Questi i punteggi e la top 10 dopo la prima prova dell'Omnium:

1. Aaron Gate 40 punti;

2. Shunsuke Imanura 38 punti;

3. Kelland O'Brien 36 punti;

4. Ethan Hayter 34 punti;

5. Elia Viviani 32 punti;

6. Benjamin Thomas 30 punti;

7. Dylan Bibic 28 punti;

8. Vicente Hoppezak 26 punti;

9. Simon Vitzhum 24 punti;

10. Niklas Larsen 22 punti;

Ore 14:10 - Viviani 5° nello Scratch

Intanto il programma del day 4 è partito molto presto. Si è già disputata la prima prova dell'Omnium, con lo Scratch vinto da Aaron Gate. 40 punti guadagnati dal neozelandese che ha messo in fila Imanura e O'Brien. Ethan Hayter ha vinto la volata per il 4° posto davanti a Elia Viviani e Benjamin Thomas.

Ore 14:05 - Solo una gara per Letizia Paternoster

Questa è l'unica prova che farà Letizia Paternoster in questo Mondiale. Lei che ci ha abituato a fare inseguimento a squadre, Madison, a volte anche l'Omnium e soprattutto la Corsa ad eliminazione di cui era Campionessa del mondo fino all'altro giorno. Ma questa è stata la decisione dei medici e dei tecnici della Nazionale, perché la Paternoster non era ancora al top della condizione dopo il bruttissimo incidente patito agli Europei. E si è deciso di non farle fare le gare “di gruppo”.

Paura Paternoster! Tremenda caduta a oltre 50 km/h, ma è cosciente

Ore 14:00 - C'è l'inseguimento individuale femminile

Dopo la finale tutta italiana tra Filippo Ganna e Jonathan Milan nell'inseguimento individuale maschile, oggi scattano le gare del femminile. Due le ragazze italiane impiegate. Una Vittoria Guazzini che è parsa in grande forma in questi ultimi giorni, con l'oro nell'inseguimento a squadre, e Letizia Paternoster che fa il suo debutto in questo Mondiale.

Ganna oro e record, argento per Milan: rivivi il trionfo italiano

Dove seguire i Mondiali di ciclismo su pista in diretta tv e live streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Spettacolosa Martina Fidanza! Bis Mondiale nello Scratch

Mondiali Quanto si guadagna a diventare Campioni del mondo? Il montepremi 12/10/2022 ALLE 01:58