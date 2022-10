Niente da fare per. Dopo il fantastico 59''460 fatto registrare in qualifica , 2° miglior tempo dietro a Hoogland e record italiano, il classe 2001 ha sognato di andare a medaglia nella finalissima. Si sono migliorati, però, nell'atto finale, lo spagnoloe il franceseche hanno abbassato, e di molto, i tempi registrati nel primo pomeriggio. Non benissimo il tedesco Dornasch, poi è toccato al nostro Matteo Bianchi che però è andato in calando e ha fermato il cronometro in 1'00''012. 4° tempo provvisorio in attesa della partenza di. Poi è partito il neerlandese che, arrabbiato per gli argenti nella Team Sprint e nel Keirin, ha spazzato via la concorrenza ancora una volta.per Hoogland che ha dato 1''462 a Landerneau e 1''765 a Martínez Chorro difendendo così la maglia iridata conquistata lo scorso anno a Roubaix.