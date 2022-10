Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi 2022 - Matteo Bianchi: "Speravo nella medaglia, ma è un bel punto di partenza"

MONDIALI PARIGI - Dopo il 2° posto in qualifica, che era valso anche il nuovo record italiano, Matteo Bianchi ci aveva fatto la bocca e sperava di centrare la medaglia nel chilometro da fermo. In finale, però, è venuta fuori l'esperienza degli altri, senza dimenticare che l'oro era già prenotato da Hoogland. Per Matteo Bianchi però è stata una prestazione di livello. Video credit: Federciclismo.

00:00:55, un' ora fa