Yoeri Havik che vince la Corsa a punti, anche se erano diverse le assenze di peso in questa prima prova del venerdì sera. Mancava Benjamin Thomas, campione del mondo e campione d'Europa in carica nella disciplina, così come Ghys, Hoppezak, Sebastián Mora e Vernon. Ci sono stati però Corbin Strong, Roger Kluge e il giovane Fabio van Den Bossche, classe 2000, in forza all'Alpecin Deceuninck di van der Poel. Il primo sprint lo vince Corbin Strong che si porta di nuovo in testa nella parte centrale della corsa, ma con tre giri guadagnati Havik fa il vuoto dietro di sé e va a vincere una straordinaria medaglia d'oro. Molto attivo Kluge che nel finale va a sprintare con regolarità e, proprio con l'ultima volata, scalza Corbin Strong dal podio. Van Den Bossche ottimo 3°. Dopo l'oro di Lavreysen nella Sprint maschile , arriva la seconda medaglia dal metallo più prezioso per i Paesi Bassi. Se la prendeche vince la Corsa a punti, anche se erano diverse le assenze di peso in questa prima prova del venerdì sera. Mancava, campione del mondo e campione d'Europa in carica nella disciplina, così come Ghys, Hoppezak, Sebastián Mora e Vernon. Ci sono stati peròe il giovane, classe 2000, in forza all'Alpecin Deceuninck di van der Poel. Il primo sprint lo vince Corbin Strong che si porta di nuovo in testa nella parte centrale della corsa, maHavik fa il vuoto dietro di sé e va a vincere una straordinaria medaglia d'oro. Molto attivo Kluge che nel finale va a sprintare con regolarità e, proprio con l'ultima volata, scalza Corbin Strong dal podio. Van Den Bossche ottimo 3°.

Niente da fare invece per Michele Scartezzini. Qualche punto nella prima parte di corsa, ma lentamente scivola nella parte bassa della classifica. Ha un sussulto nel finale con un giro guadagnato, ma coglierà solo il 9° posto con 27 punti. Questa era il debutto per Michele Scartezzini che, diciamo, si è solo scaldato in vista della Madison di domenica che correrà insieme a Simone Consonni.

Reazione di Scartezzini: l'italiano guadagna un giro sul resto del gruppo

Dove seguire i Mondiali di ciclismo su pista in diretta tv e live streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

