È comunque una grande Italia. Il 4° posto a soli 2 punti dal podio ha il sapore della beffa per la coppia Simone Consonni-Michele Scartezzini che spreca qualche occasione nella prima parte di gara, salvo far partire una grande rimonta nel finale. Il giro conquistato alla fine ci riproietta al 2° posto provvisorio, ma la Gran Bretagna di Hayter e Wood imita il gesta tecnico degli azzurri e ribalta tutto proprio all'ultimo giro. Oro invece per la Francia di Grondin e Benjamin Thomas che vincono tutti gli sprint e, a loro volta, guadagnano un giro sfruttando l'azione dell'Italia. Sul podio c'è invece il Belgio della coppia van den Bossche-de Vylder che è stata continua negli sprint.

