Elia Viviani non riesce a riconfermarsi nell'Omnium. Il corridore veronese era stato bravo a mantenersi a pochi punti di distanza dalle prime tre posizioni tra Scratch, Tempo Race e Corsa ad Eliminazione, ma nella prova finale della Corsa a punti non è riuscito a dare la stoccata vincente per assicurarsi almeno la medaglia dopo il 3° posto Ethan Hayter che si dimostra una volta di più atleta poliedrico, vincendo su strada corse a tappe brevi, cronometro e volate. Mentre in pista è argento olimpico nella Madison, oltre ad essere stato oro nell'inseguimento a squadre (nel 2018). E, appunto, l'oro nell'Omnium proprio dello scorso anno. A completare il podio ci sono il francese Benjamin Thomas, autore di una clamorosa rimonta nel finale con un giro guadagnato all'ultimo, e il neozelandese Aaron Gate. Questa voltanon riesce a riconfermarsi nell'Omnium. Il corridore veronese era stato bravo a mantenersi a pochi punti di distanza dalle prime tre posizioni tra Scratch, Tempo Race e Corsa ad Eliminazione, ma nella prova finale della Corsa a punti non è riuscito a dare la stoccata vincente per assicurarsi almeno la medaglia dopo il 3° posto dello scorso anno a Roubaix . Vince ancorache si dimostra una volta di più atleta poliedrico, vincendo su strada corse a tappe brevi, cronometro e volate. Mentre in pista è argento olimpico nella Madison, oltre ad essere stato oro nell'inseguimento a squadre (nel 2018). E, appunto, l'oro nell'Omnium proprio dello scorso anno. A completare il podio ci sono il francese, autore di una clamorosa rimonta nel finale con un giro guadagnato all'ultimo, e il neozelandese

Ad

Cronaca

Ciclismo su Pista Il Medagliere dei Mondiali: l'Italia è seconda dopo il day 3 13/10/2022 ALLE 02:39

L'Omnium si apre con lo Scratch vinto da Aaron Gate che batte Imamnura e O'Brien. A Hayter la volata per il 4° posto su Viviani, Benjamin Thomas e la rivelazione Bibic (Campione del mondo dello Scratch). Il giapponese Imamura ci crede, considerando il suo successo nella Tempo Race davanti a Hayter e Gate. Larsen 4°, più indietro Viviani e Benjamin Thomas che fanno rispettivamente sesti e ottavi. La classifica sembra delineata, ma c'è sempre la Corsa ad eliminazione a mischiare ulteriormente le carte.

La Corsa ad eliminazione è la corsa di Elia Viviani e, infatti, il corridore della Ineos Grenadiers sembra molto più pimpante. Alla fine chiuderà 4°, ma il suo Omnium viene riaperto. Vince poi Benjamin Thomas che batte Hayter all'ultima eliminazione, e anche il francese si riporta in corsa per le medaglie. Si decide tutto con la Corsa a punti, ma qui Hayter fa quel che vuole. Attacca quando deve attaccare, guadagna giri e risponde sempre presente quando qualcuno di minaccioso prova a partire. Si spegne invece Imamura che, giro dopo giro, scivola di classifica. Il colpaccio lo fa anche Benjamin Thomas che grazie ad un giro guadagnato proprio all'ultimo si prende la medaglia d'argento davanti a Aaron Gate. Niente da fare per Elia Viviani che, a parte un piccolo attacco, non trova spunti per ribaltare il tavolo, chiudendo solo al 7° posto.

Dove seguire i Mondiali di ciclismo su pista in diretta tv e live streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Spettacolosa Martina Fidanza! Bis Mondiale nello Scratch

Mondiali Quanto si guadagna a diventare Campioni del mondo? Il montepremi 12/10/2022 ALLE 01:58