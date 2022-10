Letizia Paternoster, di ritorno Bryony Botha che chiude in 3'19''378 e dalla britannica Josie Knight che gira 1''414 più lenta della neozelandese. Alto il tempo, invece, di Vittoria Guazzini che chiude in 3'27''852, già sicura di essere fuori dalla zona medaglie. Il primo tempo di riferimento lo fa, di ritorno dall'infortunio patito agli Europei , che chiude in 3'25''660. Tempo alto rispetto al record, ma comunque una buona ripartenza dopo i mesi di stop. Il tempo di Letizia viene migliorato però dache chiude in 3'19''378 e dalla britannicache gira 1''414 piùdella neozelandese. Alto il tempo, invece, diche chiude in 3'27''852, già sicura di essere fuori dalla zona medaglie.

Ad

La top 10 della qualifica

Mondiali Da un record all'altro: la settimana da Dio di Filippo Ganna 10 ORE FA

Ciclista Tempo 1. Franziska Brauße 3'18''794 2. Bryony Botha +0''584 3. Mieke Kröger +1''153 4. Josie Knight +1''998 5. Anna Morris +3''300 6. Maeve Plouffe +6''510 7. Kelly Murphy +6''630 8. Letizia Paternoster +6''866 9. Daniek Hengeveld +9''008 10. Vittoria Guazzini +9''058

Franziska Brauße risponde subito presente migliorando di mezzo secondo il tempo della Botha: 3'18''794 per la vice campionessa del mondo in carica che si piazza in testa. Non la imita invece Mieke Kröger che con un ritardo di 1''153 scivola al 3° posto, dovendosi accontentare della finalina per il bronzo contro la Knight. La Paternoster chiude così 8a a 6''866, la Guazzini 10a a 9''058. Mancano però le tedesche, le grandi favorite di questo inseguimento individuale, nonostante la clamorosa debacle nell'inseguimento a squadre risponde subito presente migliorando di mezzo secondo il tempo della Botha: 3'18''794 per la vice campionessa del mondo in carica che si piazza in testa. Non la imita inveceche con un ritardo di 1''153 scivola al 3° posto, dovendosi accontentare della finalina per il bronzo contro la Knight. La Paternoster chiude così 8a a 6''866, la Guazzini 10a a 9''058.

Si conclude così il Mondiale di Vittoria Guazzini che è stata però pedina fondamentale nel quartetto che ha conquistato l'oro con l'inseguimento a squadre femminile. E si chiude anche quello della Paternoster. I medici e i tecnici della Nazionale hanno optato per farle fare solo questa gara, non essendo ancora al top della condizione dopo l'infortunio.

Guazzini: "Quelle false partenze ci hanno dato fastidio... Oro? È solo un punto di partenza"

Dove seguire i Mondiali di ciclismo su pista in diretta tv e live streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Spettacolosa Martina Fidanza! Bis Mondiale nello Scratch

Ciclismo su Pista Il Medagliere dei Mondiali: l'Italia è seconda dopo il day 3 13/10/2022 ALLE 02:39