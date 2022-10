Ashton Lambie, il baffuto pistard statunitense che, nella passata stagione, seppe mettersi alle spalle sia Filippo Ganna che Jonathan Milan nell'inseguimento individuale, prendendosi una sorprendente registrare il nuovo record nei 4 km dell'inseguimento, essendo il 3'59''930 per la precisione, anche se il record del mondo l'ha registrato nel velodromo di Aguascalientes, in Messico, col velodromo a 1900 metri dal livello del mare (dove c'è meno ossigeno, ma anche meno attrito). Notizia che ha sorpreso un po' tutti. In questo Mondiale parigino mancherà una star indiscussa, sia dal punto di vista tecnico che... Estetico! Parliamo di, il baffuto pistard statunitense che, nella passata stagione, seppe mettersi alle spalle siachenell'inseguimento individuale, prendendosi una sorprendente maglia di campione del mondo . Sorprendente fino ad un certo punto però.... Contro Ganna non si è mai favoriti, ma Lambie era lo stesso pistard che prima del Mondiale fece, essendo il primo umano a scendere sotto il muro dei 4 minuti per la precisione, anche se il record del mondo l'ha registrato nel velodromo di, in Messico, col velodromo a 1900 metri dal livello del mare (dove c'è meno ossigeno, ma anche meno attrito).

Detto questo, però, Lambie non sarà al via in questa rassegna iridata di Parigi. Né con l'inseguimento a squadre, gli Stati Uniti sono tornati presenti dopo l'assenza a Roubaix dello scorso anno, né l'inseguimento individuale di cui è Campione del mondo in carica. Beh una bella notizia per l'Italia che può sognare una finale tutta azzurra. Da una parte Filippo Ganna, già 4 volte Campione del mondo nell'individuale, e Jonathan Milan, l'anno scorso argento proprio alle spalle di Lambie.

Lambie: "Oggi è andato tutto secondo i piani"

Le parole di Lambie

Quando ho tagliato il traguardo ai Campionati del mondo su pista di Roubaix, l’anno scorso, è stata forse la prima volta che ho sentito un profondo e verso senso di appagamento. Per una volta avevo fatto tutto quello che potevo fare per ottenere i risultati aspettati da questa sfida. Non c’era più nulla da fare. Questo è il motivo per cui ho deciso di non partecipare ai Mondiali quest’anno e inseguire un altro grande obiettivo. Andrò ancora in bicicletta, ma dopo aver passato questo anno concentrato su discipline lontane dalla pista mi sono sentito rinnovato, eccitato e lanciato verso nuove sfide. Sono concentrato su nuove ed eccitanti sfide fisiche e mentali, ma non saranno realizzate in un velodromo. [Ashton Lambie in un post su instagram]

