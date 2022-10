Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi - Consonni: "Quarti, c'è mancato poco. Siamo stati in lotta fino all'ultimo per una medaglia"

MONDIALI PARIGI - Nessun rimpianto per Simone Consonni al termine della Madison che ha visto l'Italia chiudere al 4° posto, mancando la medaglia come invece aveva fatto lo scorso anno a Roubaix. Ma, per il corridore della Cofidis, è solo una conferma che questa coppia ha continuità e può lottare sempre fino all'ultimo per salire sul podio. Video credit: Federciclismo.

00:02:23, 28 minuti fa