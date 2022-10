Ganna e compagni che sono volati in finale dove affronteranno la Gran Bretagna per Martina Fidanza che ha centrato per la seconda volta consecutiva Tugnolo, Napolitano e Bianchi hanno fatto I Mondiali di Parigi sono partiti alla grande per gli azzurri. I quartetti si sono ben distinti, trae compagni che sono volati in finale dove affronteranno laper confermarsi campioni del mondo , al quartetto femminile che ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche e che sogna il pass in finale e anche qualcosa di più. Senza dimenticare, però, il grande risultato diche ha centrato per la seconda volta consecutiva l'oro nello Scratch . E anche i ragazzi della velocità non sono andati male: la Team Sprint azzurra non si è qualificata per il primo turno, mahanno fatto registrare il record italiano . Non male. Detto questo, giovedì è un altro giorno e dobbiamo subito resettare tutto per centrare altri successi e altre medaglie. Titoli in palio nello Scratch maschile e nella Corsa ad eliminazione femminile, più le finali dell'inseguimento a squadre ( quando e dove vedere Italia-Gran Bretagna ). Può essere un'altra grande giornata per i colori azzurri.

Da Rachele Barnieri ai quartetti dell'inseguimento: le speranze di medaglia

L'Italia dell'inseguimento a squadre maschile andrà a medaglia sicuro, ma medaglia di quale metallo? Il quartetto composto da Ganna, Milan, Lamon e Consonni, che prenderà il posto di Manlio Moro, vuole confermarsi sul tetto del mondo dopo aver vinto il titolo iridato un anno fa a Roubaix. Di fronte però ci sarà un'agguerrita Gran Bretagna che ha fatto registrare il miglior tempo rispetto agli azzurri sia in qualifica che nelle semifinali. A questi livelli, però, conta solo la finale e l'Italia comincia ormai ad avere esperienza in questi grandi appuntamenti.

E avremo in pista anche l'Italia dell'inseguimento a squadre femminile. Il quartetto composto da Balsamo, Guazzini, Consonni e Fidanza ha stracciato la concorrenza nelle qualifiche. Ora ci sarà l'Australia in semifinale e, speriamo, la finalissima in serata. Ci sono i presupposti per centrare la medaglia d'oro anche con le ragazze. La Germania non fa più paura.

Scenderà in pista anche Rachele Barbieri. Letizia Paternoster non sta ancora benissimo e si concentrerà sull'inseguimento individuale e quindi la Campionessa in corsa della Corsa ad Eliminazione ha lasciato semaforo verde alla Barbieri. La classe '97, già Campionessa del mondo nello Scratch nel 2017, ha conquistato ben tre medaglie agli ultimi Europei. Non nella Corsa ad Eliminazione dove vanta comunque un argento a Plovdiv nel 2020. Se dovesse avere la gamba vista in Agosto può puntare tranquillamente al podio.

In gioco anche lo Scratch maschile. Non chiamati in causa Consonni, Viviani e Scartezzini, col ct Marco Villa che dà spazio al giovane Mattia Pinazzi, classe 2001, che agli ultimi Europei Under 23 si è destreggiato molto bene nell'inseguimento a squadre vincendo l'oro con Boscaro, Moro e Galli. Non ci sono speranze di medaglia per lui, ma una buona vetrina per mettersi in mostra anche in questa disciplina.

Il programma di giovedì 13 ottobre

14:00 Keirin maschile - Primo turno;

14:18 Sprint femminile - Qualifiche [Miriam Vece];

15:00 Keirin maschile - Ripescaggi;

15:24 Sprint femminile - 16esimi [ev. Miriam Vece];

16:02 Keirin maschile - Quarti di finale;

16:16 Sprint femminile - Ottavi [ev. Miriam Vece];

18:30 Sprint femminile - Quarti di finale [ev. Miriam Vece];

18:30 Inseguimento a squadre femminile - Primo turno Italia-Australia [Balsamo, Guazzini, Fidanza, Consonni];

19:14 Keirin maschile - Semifinali;

19:25 Inseguimento a squadre maschile - Finale Italia-Gran Bretagna [Ganna, Lamon, Milan, Consonni];

19:57 Corsa ad Eliminazione femminile [Rachele Barbieri];

20:49 Scratch maschile [Mattia Pinazzi];

21:12 Inseguimento a squadre femminile - Finale [ev. Balsamo, Guazzini, Fidanza, Consonni];

