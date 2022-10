Italia ha ancora grandi chance per pareggiare il conto delle medaglie dello scorso anno a Roubaix (Silvia Zanardi impegnata nella Corsa a punti, torna in pista Miriam Vece e vedremo anche Scartezzini e Consonni alle prese con la Madison. Prova importante per confermare questa coppia anche in vista di Parigi 2024. Il clou sarà la Corsa ad Eliminazione finale con Elia Viviani che dovrà cercare di confermare il titolo conquistato lo scorso anno. Il Campione del mondo ha debuttato in questa rassegna Si chiude il Mondiale di ciclismo su pista di Parigi e l'ha ancora grandi chance per pareggiare il conto delle medaglie dello scorso anno a Roubaix ( questo il medagliere attuale ). Avremo finalmenteimpegnata nella Corsa a punti, torna in pistae vedremo anchealle prese con la Madison. Prova importante per confermare questa coppia anche in vista di Parigi 2024. Il clou sarà la Corsa ad Eliminazione finale conche dovrà cercare di confermare il titolo conquistato lo scorso anno. Il Campione del mondo ha debuttato in questa rassegna con un 7° posto nell'Omnium , ma ha tanta fame e vuole riconquistare quella maglia iridata.

Ad

Dove seguire i Mondiali di ciclismo su pista in diretta tv e live streaming

Ciclismo su Pista Il Medagliere dei Mondiali: l'Italia è seconda dopo il day 4 13/10/2022 ALLE 02:39

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Filippo Ganna ce la fa! È record dell'ora, rivivi l'ultimo minuto

Da Zanardi a Viviani: le speranze di medaglia nel day 5

Il programma comincia col ritorno in pista di Miriam Vece che vuole assolutamente riscattarsi dopo non essere andata alla grande nella Sprint e nei 500 metri da fermo. Il Keirin è l'ultima chiamata e, siamo sicuri, la cremasca risponderà presente.

Dopo le 13 spazio alla corsa a punti femminile. È il giorno di Silvia Zanardi che in questa prova ha chiuso al 2° posto agli ultimi Europei. Le favorite sono altre, Kopecky e Valente, ma se in condizione, la classe 2000 può davvero sorprendere la concorrenza.

Splendido argento per Silvia Zanardi nella corsa a punti

È anche il giorno della Madison maschile, secondo molti, l'evento clou di un Mondiale o, comunque, di un evento su pista. Il ct Villa ha optato per confermare la stessa coppia dello scorso anno: Michele Scartezzini e Simone Consonni. E lo scorso anno non sono andati male, con uno splendido argento alle spalle della Danimarca. I danesi, Morkov e Larsen, restano i favoriti numeri uno. Occhio però anche alle coppie Hayter-Wood (Gran Bretagna), Kluge-Reinhardt (Germania) e Stewart-Gate (Nuova Zelanda) che potranno dare fastidio in ottica podio.

L'Italia festeggia con Scartezzini e Consonni: rivivi la premiazione

I Mondiali si chiudono con la Corsa ad Eliminazione e con Elia Viviani che proverà a difendere la maglia iridata conquistata lo scorso anno a Roubaix. Gavin Hoover, Teutenberg, Bibic, Corbin Strong e Vernon saranno gli avversari più temibili.

Viviani indossa la sua prima maglia iridata: rivivi la premiazione

Il programma di domenica 16 ottobre

12:00 - Sprint maschile: semifinale;

12:08 - Keirin femminile: primo turno [Miriam Vece];

13:30 - Corsa a punti femminile [Silvia Zanardi];

14:07 - Sprint maschile: finale;

14:15 - Keirin femminile: quarti finali [ev. Miriam Vece];

14:31 - Madison maschile [Scartezzini-Consonni];

15:31 - Keirin femminile: secondo turno [ev. Miriam Vece];

16:04 - Keirin femminile: finale [ev. Miriam Vece];

16:20 - Corsa ad eliminazione [Elia Viviani]

Ganna oro e record, argento per Milan: rivivi il trionfo italiano

Mondiali Quanto si guadagna a diventare Campioni del mondo? Il montepremi 12/10/2022 ALLE 01:58