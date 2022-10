Filippo Ganna, Milan e Lamon (Manlio Moro. Il trenino femminile, invece, sarà composto da Balsamo, Fidanza, Consonni e Alzini, con la Paternoster che si concentrerà invece sull'inseguimento individuale e sulla Corsa ad eliminazione. Ecco nel dettaglio tutti gli azzurri che scenderanno in pista in questo day 1 e le nostre speranze di medaglia. È tutto pronto per l'inizio dei Mondiali di ciclismo su pista dal velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, lo stesso che ospiterà le prove su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ci sarà il debutto di fresco detentore del record dell'ora . Niente riposo per il verbanese che sarà regolarmente in pista per le qualificazioni dell'inseguimento a squadre: Ganna sarà impiegato sia nel turno di qualificazione che al primo turno con tutti i convocati ). A riposo invece Consonni che entrerà solo al primo turno dopo aver dato spazio a. Il trenino femminile, invece, sarà composto da Balsamo, Fidanza, Consonni e Alzini, con lache si concentrerà invece sull'inseguimento individuale e sulla Corsa ad eliminazione. Ecco nel dettaglio tutti gli azzurri che scenderanno in pista in questo day 1 e le nostre speranze di medaglia.

Dove seguire i Mondiali di pista in tv e live streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Da Fidanza al trio della Team Sprint: le speranze di medaglia

Parte il Mondiale di Saint-Quentin-en-Yvelines e parte subito con i quartetti dell'inseguimento a squadre. In pista ci saranno sia il trenino maschile che quello femminile, ma le finali sono in programma per la giornata di giovedì. Ci sono comunque già dei titoli in palio, vedi quelli della Team sprint della velocità. In campo femminile non ci siamo, mentre avremo per la prima volta un terzetto nel maschile con Bianchi, Napolitano e Stefano Moro. Non abbiamo, però, speranze di medaglia: già la qualificazione al primo turno sarebbe un clamoroso successo per noi.

Martina Fidanza che mette in palio il titolo Ben diversa la situazione nello Scratch. È il primo titolo iridato in palio di questa rassegna, con la nostrache mette in palio il titolo conquistato l'anno scorso a Roubaix . Non sarà facile ripetersi, ovviamente, ma la pistard delle Fiamme Oro vuole confermarsi ad alti livelli. L'obiettivo sarà quello di centrare almeno il podio.

Il programma di mercoledì 12 ottobre

13:30 Inseguimento a squadre femminile - Qualificazioni [Alzini, Balsamo, Consonni, Fidanza, Guazzini];

15:18 Inseguimento a squadre maschile - Qualificazioni [Lamon, Milan, Manlio Moro, Ganna];

-----

18:30 Team Sprint femminile - Qualificazioni;

19:01 Team Sprint maschile - Qualificazioni [Bianchi, Stefano Moro, Napolitano];

19:56 Scratch femminile [Martina Fidanza];

20:14 Team Sprint femminile - Primo turno;

20:25 Team Sprint maschile - Primo turno [ev. Bianchi, Stefano Moro, Napolitano];

20:46 Inseguimento a squadre maschile - Primo turno [ev. Lamon, Milan, Consonni, Ganna];

21:12 Team Sprint femminile - Finale;

21:20 Team Sprint maschile - Finale [ev. Bianchi, Stefano Moro, Napolitano];

