Filippo Ganna e Jonathan Milan hanno fatto il loro dovere nelle qualifiche, anche se Ashton Lambie ( Archiviata la parte dell'inseguimento a squadre, con l'Italia che ha chiuso 2a dietro alla Gran Bretagna , il day 3 è il giorno dedicato all'inseguimento individuale.hanno fatto il loro dovere nelle qualifiche, anche se Ganna ha confezionato una prestazione da paura , con un 4'00''693 che è andato molto vicino al record del mondo dei 4 km di il 3’59”930 di Aguascalientes ). Dalle 20:30, quindi, ci sarà una finale tutta italiana: Ganna a caccia del quinto titolo mondiale di specialità e Milan, già argento la passata stagione a Roubaix. Era dal 1947, Coppi contro Bevilacqua, che non c'era una finale tutta italiana.

Due medaglie sicure, quindi, da aggiungere al nostro medagliere. Ma sarà davvero una grande serata per il nostro ciclismo su pista, anche per riscattare il 2° posto nell'inseguimento a squadra. Con Ganna, inoltre, che a questo punto vuole centrare il nuovo record del mondo sui 4 km. Non sarebbe male fare due record nel giro di una settimana...

