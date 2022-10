Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi - Filippo Ganna: "Stamattina non volevo neanche correre, avevo bisogno di una vacanza"

MONDIALI PARIGI - Dopo il record dell'ora in pista e l'argento nell'inseguimento a squadre col quartetto italiano, Filippo Ganna era un po' scarico e non voleva neanche partecipare all'inseguimento individuale. Convinto dal ct e dai compagni, eccolo in pista a vincere il titolo mondiale e a fare il nuovo record del mondo sulla distanza dei 4 km. Video credit: Federciclismo.

00:03:51, un' ora fa