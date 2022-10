Italia che partirà subito con i pezzi da 90. In pista ci saranno i quartetti dell'inseguimento a squadre e, in quello maschile, non mancherà l'apporto di Filippo Ganna. Niente riposo per il verbanese nonostante gli sforzi del week end in cui ha conquistato Milan che cerca conferme, alla Zanardi che punta a fare strada anche tra le élite dopo i successi nelle categorie giovanili. Grande incognita anche la nostra Paternoster che arriva dall'infortunio patito all'Europeo. È tutto pronto per l'inizio dei Mondiali di Saint-Quentin-en-Yvelines, con l'che partirà subito con i pezzi da 90. In pista ci saranno i quartetti dell'inseguimento a squadre e, in quello maschile, non mancherà l'apporto di. Niente riposo per il verbanese nonostante gli sforzi del week end in cui ha conquistato il nuovo record dell'ora . Avremo subito dei titoli in palio in questo day 1 , ma cerchiamo di capire meglio quelle che sono le chance dei nostri azzurri ( tutti i convocati ) in tutta la settimana. Dache cerca conferme, allache punta a fare strada anche tra le élite dopo i successi nelle categorie giovanili. Grande incognita anche la nostrache arriva dall'infortunio patito all'Europeo.

1- Filippo Ganna sarà influenzato dagli sforzi del record dell'ora?

Ad

Domanda più che legittima dopo aver visto quanto fatto da Filippo Ganna nell'ultimo week end. Un'ora di corsa in pista a quasi 57 km/h si fanno sentire nelle gambe. Ecco perché Ganna ha fatto comunque un giorno di riposo intero prima di ricominciare ad allenarsi in vista di questi Mondiali di Parigi. Quindi, siamo sicuri, ahinoi, che Ganna non sarà al 100% nelle prossime giornate. Ma anche un Ganna all'80%, però, ha dimostrato di poter essere determinante per l'inseguimento a squadre.

Mondiali Quanto si guadagna a diventare Campioni del mondo? Il montepremi 4 ORE FA

Ganna parte soft, ma dopo 75 giri scalza Bigham: il momento del sorpasso

2- Milan può diventare il Campione del mondo nell'inseguimento?

Ma con un Ganna, ipotizziamo, all'80%, quante chance avrà Jonathan Milan di conquistare la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale? Beh, il corridore di Buja già l'anno scorso ha mostrato cosa può fare nell'individuale. È stato campione europeo ma, soprattutto, è il vice campione del mondo in carica. A Roubaix aveva fatto meglio proprio di Ganna e fu battuto solo da Ashton Lambie. Ma il baffuto saprà ancora regolare tutti quanti, questa volta sulla pista di Parigi? Milan è cresciuto molto, ha vinto anche su strada, e vuole dare il colpo decisivo per diventare Campione del mondo anche nell'individuale. Noi ci crediamo.

Milan, è un argento bellissimo: rivivi la finale contro Lambie

3- Cosa aspettarsi da Letizia Paternoster?

C'è da capire come ci arriva Letizia Paternoster a questo appuntamento. Dopo il terribile incidente all'Europeo non ha più corso in gare ufficiali, ma rientra con grande voglia e determinazione. L'anno scorso si è laureata Campionessa del mondo nella Corsa ad Eliminazione e ci vuole riprovare quest'anno. Poi c'è l'inseguimento individuale, dove non parte con i favori del pronostico anche per una questione di allenamenti fatti. Il ct però non vuole farle fare sforzi inutili e, almeno per questa volta, niente inseguimento a squadre per l'atleta di Cles.

Paura Paternoster! Tremenda caduta a oltre 50 km/h, ma è cosciente

4- Quale sarà la sorpresa?

Difficile scorgere delle sorprese nelle discipline dell'endurance. Anzi, ci aspettiamo tante conferme là dove l'Italia è uno dei Paesi di riferimento nel mondo del ciclismo su pista. C'è grande curiosità, però, intorno a Silvia Zanardi. Dopo aver vinto tutto da juniores e da Under 23, questo è il primo Mondiale élite per la pistard di Fiorenzuola d'Arda. I presupposti non sono male, considerando le tre medaglie conquistate agli Europei (argento con l'inseguimento a squadre, l'argento nella Corsa a punti e l'oro nella Madison con la Barbieri).

Grande curiosità anche sul trio della Team Sprint maschile. Finalmente ci proviamo anche nelle discipline di velocità e ci proveranno i nostri Daniele Napolitano, Stefano Moro e Matteo Bianchi. Un po' troppo presto per sperare in una medaglia, ma da qui al 2024...

Italia d'oro nella Madison con Barbieri-Zanardi! Rivivi il finale

5- L'Italia vincerà il medagliere?

Non sarà facile, anche se non è impossibile. L'Italia ha conquistato 4 medaglie d'oro nel 2021, con Ganna che non riuscì a vincere il Mondiale di inseguimento individuale... Tanto per dire. Si può migliorare il conteggio degli ori e delle medaglie complessive rispetto ad un anno fa, ma la Germania e i Paesi Bassi restano davanti nei pronostici viste le grande performance nelle discipline di velocità.

Viviani Campione del mondo: Leitão ko, rivivi l'ultimo duello

Viviani indossa la sua prima maglia iridata: rivivi la premiazione

Dove seguire i Mondiali di Parigi in diretta tv e in streaming

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Barbieri, magico attacco e oro nell'Omnium! Rivivi l'impresa in 150"

Mondiali Da Fidanza al debutto di Ganna: programma e speranze di medaglia 5 ORE FA