Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi - Il presidente Dagnoni: "4 ori e 7 medaglie, bottino eccellente per l'Italia. Viviani straordinario"

MONDIALI PARIGI - È assolutamente soddisfatto il Presidente federale Cordiano Dagnoni del bottino conquistato dall'Italia in questo Mondiale su pista. 4 titoli iridati e 7 medaglie complessive per gli azzurri che si sono confermati rispetto a Roubaix. Menzione speciale per Elia Viviani, considerato uno dei precursori di questo movimento di eccellenza italiano. Video credit: Federciclismo.

00:02:44, 27 minuti fa