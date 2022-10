Filippo Ganna è ripartita forte al Mondiale parigino. I campioni del mondo in carica, pur schierando il giovane Manlio Moro al Francia che ha chiuso al 3° posto. Imprendibile, per ora, la Gran Bretagna di Vernon, Hayter, Wood e Bigham che ha fermato il cronometro in 3'48''092 con un vantaggio di 151 centesimi sull'Italia, 753 centesimi sulla Francia e 1''406 sulla Nuova Zelanda che sono le quattro squadre qualificate alla finali. L'Italia diè ripartita forte al Mondiale parigino. I campioni del mondo in carica, pur schierando il giovaneal posto di Simone Consonni , ha fatto registrare il 2° miglior tempo in qualifica e si giocherà quindi l'accesso alla finale contro lache ha chiuso al 3° posto. Imprendibile, per ora, ladi Vernon, Hayter, Wood e Bigham che ha fermato il cronometro in 3'48''092 con un vantaggio di 151 centesimi sull'Italia, 753 centesimi sulla Francia e 1''406 sulla Nuova Zelanda che sono le quattro squadre qualificate alla finali.

Dalle 20:45 in poi, dunque, al via il primo turno dell'inseguimento a squadre maschile con le sfide tra Gran Bretagna e Nuova Zelanda e l'Italia che affronta la Francia. Negli azzurri dovrebbe tornare Simone Consonni lasciato a riposo nelle qualifiche, nella fila dei transalpini dovrebbe far l'ingresso in pista invece Benjamin Thomas rispetto ad uno tra Tabellion, Denis, Ermenault e Lafargue.

Dove vedere Italia-Francia in diretta tv e live streaming

La gara tra Italia e Francia verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

