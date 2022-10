Italia ha centrato la sua seconda finale consecutiva nell'inseguimento a squadre ai Mondiali. L'anno scorso fu un risultato importante, una finale Filippo Ganna dopo il record dell'ora ma, soprattutto, non c'era il quartetto titolare con il giovane Manlio Moro (classe 2002) che ha preso il posto di Simone Consonni. Eppure l'Italia si è comportata benissimo, centrando il L'ha centrato la sua seconda finale consecutiva nell'inseguimento a squadre ai Mondiali. L'anno scorso fu un risultato importante, una finale che mancava da 24 anni , questa volta è una conferma anche se arriva con qualche modifica e novità. C'era qualche dubbio, ad esempio, sullo stato di forma didopo il record dell'ora ma, soprattutto, non c'era il quartetto titolare con il giovane(classe 2002) che ha preso il posto di. Eppure l'Italia si è comportata benissimo, centrando il 2° miglior tempo nelle qualifiche prima di surclassare la Francia in semifinale , dando ai transalpini 3''478 di margine. E ora c'è la Gran Bretagna...

E non sarà facile contro il quartetto britannico che ha dimostrato di andar forte, andando più forte dell'Italia sia in qualifica che in semifinale. Il trenino composto dall'ex detentore del record dell'ora Bigham, Vernon, Wood e Hayter si è comportato alla grande, ritrovando i fasti perduti della Gran Bretagna di qualche anno fa. Sarà davvero competitiva per la medaglia d'oro?

Dove vedere Italia-Gran Bretagna in diretta tv e live streaming

La gara tra Italia e Gran Bretagna verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ) a partire dalle 19:25. I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

