Dopo la finale maschile che ha visto l'Italia dinon andare oltre il 2° posto alle spalle della Gran Bretagna , tocca all'Italia femminile cercare di conquistare la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre. Il quartetto composto da Elisa, Vittoria, Chiarae Martina, che ha preso il posto diche ha avuto un turno di riposo dopo l'oro nello Scratch, ha vinto la propria semifinale contro l'Australia (col tempo di 4'11''562) e sfiderà ora laper la finalissima. Occhio però alle britanniche che hanno fatto segnare un miglior tempo in semifinale (4'10''109) e, soprattutto, è la squadra di un'incontenibile

Italia che arriva dall'argento conquistato nel 2021, a Roubaix, alle spalle di una Germania insuperabile. Le azzurre, nella propria storia, hanno conquistato solo due medaglie e, in caso di oro, sarebbe il primo storico oro per l'Italia nel femminile.

