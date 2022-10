Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi - Lavreysen Campione del mondo per il quarto anno di fila nella Sprint: gli highlights

MONDIALI PARIGI - Qualche sorpresa c'è stata in questo Mondiale con la clamorosa sconfitta della squadra neerlandese nella Team Sprint. Ma Lavreysen, al singolare, è imbattibile nella Sprint maschile: è Campione del mondo per il quarto anno di fila. E sono 11 le medaglie d'oro conquistate ai Mondiali per lui.

