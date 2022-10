Premium Ciclismo su pista Mondiali | Saint-Quentin-en-Yvelines 01:00:40 Replica

Ore 13:54 - Giro guadagnato per la Zanardi

Questa azione però le ha fatto guadagnare un giro. Stesso discorso vale per la Kopecky, la Valente e la Evans. Zanardi si piazza al momento in quarta posizione a 3 punti dal podio.

Ore 13:53 - Primo sprint per la Kopecky

Hanno tentato l'attacco in diverse, Kopecky e Valente hanno seguito anche loro questa azione e la belga è andata poi a sprintare conquistato il suo primo sprint in questa Corsa a punti. Silvia Zanardi fa 4a e si prende un punticino.

Ore 13:46 - Altri due punti per Zanardi

Quarto sprint alla francese Berteau, ma Zanardi fa terza e prende altri due punti. Siamo ancora lontani dalle prime posizioni, ma l'azzurra prova a rimontare.

Ore 13:43 - Ancora Evans, Zanardi terza allo sprint

Altro sprint dalla Evans, ma Silvia Zanardi si piazza al 3° posto e si prende 2 punti. Anche la nostra atleta entra in classifica, mentre la Evans sale a quota 10 punti in testa alla graduatoria dopo tre sprint.

Ore 13:40 - Sprint alla Valente

Il secondo se lo prende Jennifer Valente che è andata già a medaglia in questo Mondiale, con il bronzo nella Corsa ad Eliminazione.

Ore 13:37 - Alla Evans il primo sprint

Neah Evans si prende il primo sprint: 5 punti per lei. La Kopecky si piazza 4a e si prende un punticino. La Zanardi non ci ha provato neanche.

Ore 13:34 - Si parte con la Corsa a punti

100 giri di corsa a punti e 10 volate. Chi fa più punti vince la medaglia d'oro. Lotte Kopecy grande favorita.

Ore 13:18 - Lotte Kopecky che cerca il terzo oro

Lotte Kopecky che vuole difendere il titolo mondiale nella Corsa a Punti e cerca il terzo oro in questa rassegna. Non è andata bene nell'Omnium, ma ha vinto l'oro prima nella Corsa ad Eliminazione e poi ieri ha conquistato un fantastico oro nella Madison in coppia con la Shari Bossuyt.

Ore 13:15 - Le avversarie della Zanardi

Lo spauracchio, ovviamente, è rappresentato da Lotte Kopecky che è la Campionessa del mondo e Campionessa europea in carica della Corsa a punti. Oggi ci riprova. Grandi avversarie la Neah Evans (Gran Bretagna), Jennifer Valente (Stati Uniti), Daniek Hengeveld (Paesi Bassi), Bryony Botha (Nuova Zelanda) e Victoire Berteau (Francia).

Ore 13:05 - Speranze per Viviani

Adesso aspettiamo la Corsa a punti con Silvia Zanardi. Il programma di giornata si chiuderà con la Corsa ad Eliminazione. La gara di Elia Viviani. Ieri non è andata bene con l'Omnium, dove ha chiuso solo 7°. Oggi però il grande giorno per riconfermarsi Campione del mondo.

Ore 12:55 - Le 8 qualificate

Ai quarti di finale ci vanno Lea Friedrich, Helena Roige, Shane Braspennuncx, Olena Starikova, Mathilde Gros, Riyu Ohta, Kelsey Mitchell e Ellesse Andrews. Favorite la Friedrich e la Gros, ma mai sottovalutare la Mitchell che ha conquistato l'oro olimpico lo scorso anno.

Ore 12:50 - Vece fuori anche ai ripescaggi

Miriam si piazza al terzo posto nella sua batteria alle spalle della giapponese Sato e della neerlandese van der Peet.

Ore 12:30 - Vece eliminata nel Keirin al primo turno ma...

Ultimo giorno di gare anche per Miriam Vece che dopo averci provato con Sprint femminile e 500 metri da fermo, è stata impiegata nel Keirin. Non è andata oltre però le batterie perdendo in quella con Mathilde Gros, neo campionessa del mondo nella Sprint, e Riyu Ohta. Ci riproverà ai ripescaggi fra qualche minuto.

Ore 12:00 - Ultimo giorno di gare

Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Luca Stamerra (Twitter: @StamLuca). Ultimo giorno di gara a Parigi per i Mondiali di ciclismo su pista. Nella giornata di sabato l'Italia non è riuscita a conquistare nessuna medaglia, ma ci riproviamo oggi. Ben tre le gare dove si può sognare: Silvia Zanardi nella Corsa a Punti, Scartezzini-Consonni nella Madison e Elia Viviani nella Corsa ad elimianzione.

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 (Canale 201 di Sky) e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

