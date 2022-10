Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi - Manlio Moro: "Argento? Non ci si accontenta mai, ma non si butta via niente"

MONDIALI PARIGI - Debutto ai Mondiali da pro per Manlio Moro che ha disputato tutte le gare del quartetto dell'inseguimento a squadre, dimostrando di poterci stare bene nella squadra che poco più di un anno fa ha vinto l'oro olimpico. Delusione per l'argento? No, non c'è nulla da recriminare. Non bisogna mai accontentarsi, ma questa Gran Bretagna è stata più forte. Video credit: Federciclismo

