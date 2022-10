Ad

aritmie anomale emerse durante le sessioni di allenamento, simile a quanto accaduto qualche mese prima ad Elia Viviani. Stesso problema cardiaco per la Fidanza che è stata Proprio Martina che, al termine del 2021, ha dovuto vedersela con una cosa non tanto semplice da affrontare. Neanche due mesi dopo l'oro di Roubaix, infatti, aveva avutoemerse durante le sessioni di allenamento, simile a quanto accaduto qualche mese prima ad. Stesso problema cardiaco per la Fidanza che è stata costretta all'operazione chirurgica in una struttura specializzata di Ancona. Operazione riuscita perfettamente, ma la classe '99 è dovuta rimanere ferma proprio dopo questa problema. E, come se non bastasse, appena rientrata ad allenarsi ecco il covid a farle visita e a bloccarla ancora.

Nokere Koerse, una brutta caduta e la frattura di due vertebre. Altro stop forzato, questa volta di due mesi. La sfortuna si è accanita su Martina. A Marzo, finalmente, il rientro con la corsa, molto particolare, dell'EasyToys Bloeizone Fryslan Tour ( ecco cosa veniva regalato come premi alle cicliste ), in cui chiude al 2° posto nella tappa conclusiva di Drachten. Sembra l'inizio di una nuova ripartenza ma, alla, una brutta caduta e la. Altro stop forzato, questa volta di due mesi.

Non ho parole per descrivere il mio stato d’animo, ma questo è il ciclismo. Durante la corsa sono caduta e mi sono fratturata le vertebre L3 e L4. Ora dovrò solamente ascoltare il mio corpo e recuperare il più presto possibile, ma ci vorrà del tempo… [Martina Fidanza dall'ospedale dopo la caduta alla Nokere Koerse]

A Maggio ci riprova con la RideLondon Classique. è lontana dal sogno vittoria, ma con Tour de Suisse e campionati nazionali italiani si guadagna una chiamata per il Giro d'Italia donne con la sua Ceratizit. Dopo il Giro affronta il Giro di Toscana e vince la seconda tappa, quella di Campi Bisenzio, conquistando così il suo primo successo su strada. Il tutto dopo l'argento agli Europei nell'inseguimento a squadre. Questo sì che è un nuovo inizio... E poi a Parigi il secondo oro consecutivo nello Scratch. Quel che ci insegna Martina è quello di non arrendersi mai, perché qualche sorriso - a volte - è sufficiente per lasciarsi alle spalle tutti i problemi.

