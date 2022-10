gare olimpiche", cioè quelle che vediamo alle Olimpiadi, come Keirin, Madison, Sprint e Omnium e le gare non olimpiche come l'inseguimento individuale. Chi vince l'oro si becca 8000€, 4000€ al secondo e 2000€ al terzo per un montepremi totale di 14mila euro. Un po' poco, ma è ancora peggio se consideriamo le gare non olimpiche. E, guardando quanto fatto dall'Italia lo scorso anno, sui Quanto si guadagna a diventare Campione del mondo nel ciclismo su pista? Prendendo i dati della passata rassegna iridata in quel di Roubaix , vincere il titolo iridato non è poi un grande affare... Almeno dal punto di vista economico. E poi c'è da fare una differenza tra le cossiddette "", cioè quelle che vediamo alle Olimpiadi, come Keirin, Madison, Sprint e Omnium e lecome l'inseguimento individuale. Chi vince l'oro si becca, 4000€ al secondo e 2000€ al terzo per un montepremi totale di 14mila euro. Un po' poco, ma è ancora peggio se consideriamo le gare non olimpiche. E, guardando quanto fatto dall'Italia lo scorso anno, sui 4 ori conquistati , abbiamo vinto una gara olimpica solo con l'inseguimento a squadre, che ha un ripartizione diversa essendo invece affrontata da una squadra e non da un singolo pistard...

Italia Campione del mondo: rivivi la finale che ci ha dato l'oro

E gli altri? Scratch, Chilometro da fermo, inseguimento individuale, Corsa a punti e corsa ad eliminazione (introdotta nel programma mondiale solo quest'anno) sono considerati 'minori'. Almeno secondo il montepremi a disposizione. Chi vince le gare cosiddette olimpiche guadagna la bellezza di 8000€. Montepremi da dividere, comunque, con i componenti dello staff tecnico, staff medico e meccanici al seguito del pistard in azione. Premi che verranno assegnati solo ai primi tre classificati, con 0€ a chi finisce fuori dal podio (in altre competizioni vengono assegnati premi anche fino alla top 10 o addirittura fino alla top 25). Per quanto riguarda le gare non olimpiche il montepremi complessivo scende da 14.000€ a 8.750€, con 5.000€ al vincitore.

Mondiali Da Ganna al ritorno della Paternoster: tutti i convocati 3 ORE FA

I montepremi al Mondiale di ciclismo su pista

Piazzamento Gare olimpiche Gare non olimpiche Ins. a squadre Team Sprint 1. 8.000 5.000 16.000 12.000 2. 4.000 2.500 8.000 6.000 3. 2.000 1.250 4.000 3.000 Totale 14.000 8.750 28.000 21.000

Gare olimpiche: Keirin, Madison, Omnium e Sprint;

Gare non olimpiche: Scratch, Chilometro da fermo, inseguimento individuale, Corsa a punti e corsa ad eliminazione

C'è una differenza di montepremi per Inseguimento a squadre e Team Sprint, legato ovviamente dal numero di protagonisti in azione. Nell'inseguimento a squadre bisogna dividere per 4, nella Team Sprint per 3. Annotazione importante da ricordare: per quanto riguarda i Mondiali, o in genere le competizioni internazionali del ciclismo su pista, il montepremi maschile e femminile sono identici. Stessi premi in questo sport per uomini e donne.

Martina Fidanza sul podio: è la nuova campionessa del mondo

