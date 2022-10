Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi - Rachele Barbieri: "Il mio attacco finale? A volte per vincere devi rischiare di perdere"

MONDIALI PARIGI - Rachele Barbieri felicissima per la medaglia d'argento nella Corsa ad Eliminazione e per la stagione piena di medaglie. Anche se... Viene quasi qualche rammarico perché l'idea è che quella medaglia d'oro non era così impossibile. Poi la classe '97 spiega il finale con quel suo attacco ad eliminare Jennifer Valente. Video credit: Federciclismo.

00:01:47, 24 minuti fa