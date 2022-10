C'era ancora qualche lacrimuccia dopo l'argento nell'inseguimento a squadre maschile, con l'Italia battuta dalla Gran Bretagna , ma le ragazze azzurre hanno subito pareggiato i conti con una prestazione allucinante. Annichilita lafemminile, nonostante la presenza della solita. Nel quartetto azzurro rientra già oro nello Scratch , al posto della Alzini (che era scesa in pista in semifinale ) e l'Italia vola. Già dopo 1 km le ragazze di Marco Villa avevano dato più di 1'' alle rivali, vantaggio che ha continuato a crescere fino alla medaglia d'oro. Il primo storico oro per l'del quartetto in salsa femminile che con il tempo diha anche conquistato il record italiano in pista. E, parlando di Parigi, è una medaglia che carica tantissimo in vista dell'appuntamento con Parigi 2024.