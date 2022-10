Ciclismo su Pista

Mondiali Parigi - Silvia Zanardi: "Puntavo al podio, ma sono contenta comunque. Mi manca un po' d'esperienza"

MONDIALI PARIGI - Niente da fare per Silvia Zanardi che si deve accontentare del 6° posto nella Corsa a Punti, la corsa che invece l'aveva vista cogliere l'argento all'Europeo. La pistard piacentina ammette di aver sbagliato in qualche frangente, mettendosi lei - in prima persona - a chiudere anche quando non avrebbe dovuto. Un po' di esperienza che si sta facendo in vista delle prossime gare.

00:01:49, 23 minuti fa