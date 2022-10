Ganna contro Milan, con la certezza di prendere sia l'oro che l'argento: una doppietta così mancava all'Italia nella disciplina dal 3'59''636, ma Milan è sempre lì con il friulano che coglie il suo secondo argento consecutivo. Villa è felicissimo per l'evoluzione e la crescita del duo azzurro che continua a fare benissimo in questa disciplina a chiudere una settimana indimenticabile dopo il Grande emozione e grande orgoglio per il ct Marco Villa. I suoi due ragazzi si sono affrontati l'uno contro l'altro nella finale per l'oro nell'inseguimento individuale.contro, con la certezza di prendere sia l'oro che l'argento: una doppietta così mancava all'Italia nella disciplina dal 1947 con la coppia Fausto Coppi-Antonio Bevilacqua . Vince Pippo Ganna che, non sazio, stampa anche il nuovo record sulla distanza , piazzando un incredibile, ma Milan è sempre lì con il friulano che coglie il suo secondo argento consecutivo. Villa è felicissimo per l'evoluzione e la crescita del duo azzurro che continua a fare benissimo in questa disciplina a chiudere una settimana indimenticabile dopo il record dell'ora dello stesso Ganna

Le parole del ct Marco Villa

Indimenticabile è la parola corretta. Sono felicissimo. Chiudiamo una settimana incredibile, iniziata con il record dell’ora e finita con un altro record sui 4000 metri. Sono contento per Pippo e dispiaciuto per Jonathan, che non dimentichiamo ha chiuso in 4'03”, a 22 anni, e il futuro è suo

Johnny è partito forte, non per nulla gli affidiamo anche le partenze nel quartetto, ma Pippo con l’esperienza ed il lavoro svolto negli anni ha saputo rimontare. Ricordo che per rimontarlo ha dovuto battere il record del mondo

Ganna il dominatore: alza la bici e festeggia come a Tokyo

